Hulplijn 1712 lanceert nieuwe campagne tegen geweld op bussen van De Lijn: “1.575 oproepen over geweld in een jaar tijd”

In 2022 kreeg de hulplijn 1712 in West-Vlaanderen ongeveer 1.575 oproepen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Dat is een stijging van 3,4 procent tegenover vorig jaar. “In drie vierde van de gevallen gaat het om geweld binnen het gezin en zelfs in 85 procent gaat het om familiaal geweld”, vertelt Vlaams coördinator van hulplijn 1712, Wim Van de Voorde. “Daarom lanceren we nu in samenwerking met De Lijn een nieuwe campagne ‘Lijn 1712, bestemming : Veilige Thuis’.”

In 2022 kreeg het 1712-team van West-Vlaanderen via chat, mail en telefoon ongeveer 1.575 oproepen over geweld te verwerken. In 2021 was het 3,4 procent minder. In 2020 lag het aantal oproepen op 1.467 en in 2019 lag het nog onder het duizendtal met 992 oproepen. “Het stijgt jaar na jaar. In corona nam het sterk toe omdat iedereen thuis zat. Maar ondertussen is het terug normaal en blijft stijgen. Aan de ene kant is de hulplijn beter bekend, maar aan de andere kant zijn er ook meer mensen die met geweld te maken krijgen en de stap zetten naar hulpverlening”, vertelt Vlaams coördinator van hulplijn 1712, Wim Van de Voorde.

“De meeste mensen contacteren de hulplijn 1712 voor familiaal geweld”

Het meeste van de oproepen gaan over kindermishandeling, gevolgd door partnergeweld in alle mogelijke verschijningsvormen, van fysiek en emotioneel tot stalking of zelfs financieel misbruik. “Vooral volwassenen uit de directe omgeving van het kind contacteren 1712. We juichen het toe dat mensen hun zorgen met ons delen. Zelfs als ze twijfelen. Tegelijkertijd is de jonge leeftijd van de kinderen zorgwekkend. Het gaat over een erg kwetsbare groep. Vaak gaan de oproepen over heel complexe en kwetsbare gevallen.”

Nieuwe campagne

Hulplijn 1712 lanceert vandaag in samenwerking met De lijn hun nieuwe campagne “Lijn 1712, bestemming: Veilige Thuis” om hun naam als hulpverlening nog beter bekend te maken. Op verschillende bussen en trams zullen de affiches en slogan te zien zijn. “De meeste mensen nemen het openbare vervoer naar een veilige thuis en dat is het perspectief dat we aan iedereen willen aanreiken. Ons doel is dat iedereen kan leven en opgroeien in een veilige en warme thuis. Maar de confronterende waarheid is anders, want het is niet zo. Iedereen, die met geweld te maken krijgt, kan onze hulplijn contacteren.”

De campagne kwam tot stand dankzij ondersteuning van De Lijn, Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit.