Horeca-uitbater in elkaar geslagen in Brugse uitgaansbuurt

Het voorbije weekend werd een jonge horeca-uitbater het slachtoffer van nog maar eens gratuit geweld in de uitgaansbuurt. “Na sluiting van mijn zaak ging ik met een vriend nog iets drinken. Maar omstreeks 6 uur werd ik in de Kuipersstraat in elkaar geslagen en geschopt door een groepje dat het op mijn portefeuille gemunt had”, zegt het slachtoffer.

Het blijft woelig in de Brugse uitgaansbuurt; voornamelijk gevormd door de Eiermarkt, het Kraanplein en de Kuipersstraat. De voorbije weken hield de lokale politie controle-acties waarbij duidelijk werd dat heel wat jongeren van behoorlijk ver buiten Brugge afzakten om amok te maken én ook heel wat verboden, verdovende, middelen bij zich hadden. Jongeren die vaak ook bekend zijn bij politie en gerecht.

Tussenkomen in ruzie

Ook het voorbije weekend, in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 oktober, ging het mis in de uitgaansbuurt. Daar kan een Brugse café-uitbater, die er uit angst voor represailles voor kiest om anoniem te getuigen, over meepraten. “Omstreeks 4.30 uur had ik mijn zaak gesloten en ging ik samen met een vriend nog iets drinken in enkele zaken in en nabij de Kuipersstraat.”

“Daarna was het plan om nog eens naar de Eiermarkt te trekken. Maar toen mijn vriend en ik daarnaartoe liepen via de Kuipersstraat, merkten we dat er ter hoogte van de ingang van bibliotheek Biekorf een nogal zware ruzie aan de gang was die dreigde te ontaarden.”

“Achteraf gezien had ik dat misschien beter niet gedaan, maar ik ben ertussen gekomen om te proberen de gemoederen te bedaren. Het was dus wel een hevige ruzie maar van wat er toen gebeurd is, herinner ik me zelf niets meer. Ik weet wel nog dat ik later die morgen, wellicht ergens rond 7 uur, ben wakker geworden op de dienst spoedgevallen van het AZ Sint-Jan.”

Verschillende hechtingen

Dat de man bijzonder zwaar toegetakeld was, bewijzen ook de foto’s die hij ons kort na zijn opname op de spoeddienst doorstuurde. “Ik heb hechtingen gekregen ter hoogte van mijn linkeroog en tussen mijn onderlip en kin. Bovendien is een van mijn voorste tanden afgebroken. Ik moet echt wel heel hard aangepakt zijn.”

Intussen kon de jongeman terug contact opnemen met een vriend die getuige was van het hele incident. “Hij spreekt over een groepje jonge gasten dat zich tegen me keerde en langdurig bleef schoppen en slaan. Ik ben zelf al heel vlug buiten westen gegaan, vandaar dat ik het zelf niet kan vertellen.”

“Volgens hem wilden ze ook mijn portefeuille stelen maar daar zijn ze gelukkig niet in geslaagd doordat mijn vriend en nog enkele andere mensen tussen kwamen. Omstaanders hadden ook al de politie gebeld en die bende heeft het dan uiteindelijk op een lopen gezet”, klinkt het.

Klacht tegen onbekenden

“In de buurt staan wel een aantal bewakingscamera’s; dus hopelijk zijn er beelden van het incident. En hopelijk wordt er toch werk gemaakt van een veiliger uitgaansbuurt want de laatste tijd is het behoorlijk woelig; ook door toedoen van mensen van buiten Brugge die precies speciaal naar hier komen om amok te maken. Ik ga zeker klacht indienen tegen onbekenden.”

En dat heeft de man dinsdagnamiddag intussen ook gedaan. Bij Lokale Politie Brugge wordt bevestigd dat er die bewuste zaterdagmorgen een oproep binnenkwam voor dit incident. “Onze diensten zijn daar inderdaad in de Kuipersstraat ter plaatse gekomen en hebben een ambulance opgebeld om deze persoon af te voeren naar het ziekenhuis”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

“Toen onze mensen ter plaatse kwamen was de vechtpartij reeds afgelopen, dus ze konden ter plaatse geen agressors identificeren maar we vernamen er wel dat het zou gaan om een vijftal personen die slagen en schoppen toedienden. Of dit effectief allemaal zo verlopen is en wie er allemaal betrokken was bij het incident, zal verder onderzoek die we zeker zullen verrichten moeten uitwijzen. Sowieso blijven we waakzaam in de uitgaansbuurt en wordt er echt gericht gewerkt op de problematiek van overlast en agressie in het uitgaansleven.”