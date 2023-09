Hopeloos verliefde elektricien (57) stuurt dertig jaar jongere receptioniste twee jaar lang bloemen: “Zonder haar heeft het geen zin meer”

Een 57 jaar oude elektricien uit Oostduinkerke riskeert een fikse straf omdat hij een dertig jaar jongere receptioniste twee jaar lang stalkte en bloemen stuurde om zijn liefde te betuigen. De man bazuinde zelfs overal rond dat ze écht een relatie hadden en het bed deelden. Ook in de rechtbank kwam hij niet tot inkeer. “Zonder haar heeft het voor mij geen zin meer”, sprak S.D.

De 57-jarige man en het dertig jaar jongere slachtoffer ‘leerden elkaar kennen’ op 8 maart 2020 in een hotel in De Panne. “Zij werkte er als receptioniste achter de balie, hij kwam er voor een firma elektriciteitswerken uitvoeren”, schetste de procureur. “S.D. viel blijkbaar als een blok voor haar en werd smoorverliefd. Hij achterhaalde haar naam en viel haar eerst lastig via Facebook. Vervolgens stuurde hij haar in het hotel verschillende boeketten bloemen met de tekst: ‘voor jou, de mooiste vrouw van de wereld.’ Nog later had hij haar adres achterhaald, stuurde haar ook daar bloemen en reed meermaals voorbij met zijn wagen. Hij bazuinde ook overal rond dat ze echt een relatie hadden, het bed deelden en stelde haar foto in als toegangsscherm op zijn GSM. Ondanks het feit dat die jonge vrouw meermaals liet weten geen contact te willen. Ik wil een duidelijk signaal en vraag naast een straat- en contactverbod 12 maanden en 800 euro boete.

Leven geen zin meer

Ondanks die duidelijke woorden kwam S.D. ook in de rechtbank niet tot inkeer. “We hadden wel degelijk een relatie tot ik haar bloemen stuurde”, zei hij. “Dan wou ze opeens geen contact meer. Ik moet echt weten waarom. Ik blijf op haar wachten want zonder haar heeft het leven voor mij geen zin meer. Ik was 30 jaar samen met iemand die plots gestorven is. Zij is nu mijn enige hoop in deze wereld.” De rechter probeerde op de man in te praten maar het bleef ijdele hoop. Vonnis op 10 oktober. (JH)