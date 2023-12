Hof bevestigt internering van Roeselarenaar die twee oudere vrouwen mishandelde

Een 39-jarige man uit Roeselare is ook in beroep geïnterneerd. De man mishandelde twee oudere vrouwen. Met een van hen zou hij ook een relatie gehad hebben.

De vrouw met wie de beklaagde een relatie gehad zou hebben, is intussen overleden. De man gaf wel toe dat het met haar wel eens tot duw- en trekwerk kwam. Een ander slachtoffer, een vrouw van 73, leerde hij kennen omdat ze dezelfde bewindvoerder hadden. Het ging dus ook om een kwetsbaar persoon.

Verwondingen

Volgens de advocaat van de man, vroeg de bewindvoerder hem op een bepaald moment om elke week de vuilnisbakken te gaan buitenzetten bij de vrouw. “Met haar had hij geen relatie maar hij kwam wel geregeld langs.” Na verloop van tijd zagen hulpverleners echter verwondingen op het lichaam van de vrouw. Zelf hield ze vol dat ze gevallen was maar de hulpverleners trokken toch aan de alarmbel.

Strafblad

Op het strafblad van de beklaagde stonden al veroordelingen voor drugs, geweld, diefstal en zedenfeiten. Volgens een deskundige was er bovendien een hoog risico op herval. Daarom moet hij zich nu verplicht laten opnemen in een psychiatrische instelling. Hij ging in beroep, maar het hof bevestigde de verplichte internering in een psychiatrische instelling. (OSM)