“Hij zette een mes tegen zijn borst en zei dat hij alles moest afgeven”: Jules (12) bedreigd met mes op weg naar school

Een twaalfjarige jongen uit Dentergem werd donderdagochtend plots met een mes bedreigd door een andere minderjarige toen hij op weg was naar school. “Hij zette een mes tegen zijn borst en zei dat hij alles moest afgeven”, zegt mama Lynn Blancke (38). De politie is een onderzoek gestart.

Bedreigd

Jules stapte donderdagmorgen af bij de bushalte ter hoogte van het VTI van Tielt in de Grote Hulststraat en wandelde via de Steenstraat naar zijn eigen school, Regina Pacis. Ter hoogte van de uitgang van het VTI stootte hij echter op een groepje jongeren waarvan één persoon plots een mes bovenhaalde. “Jules was samen met een vriendje onderweg naar school, maar die vriend liep even voorop”, vertelt mama Lynn. “Hij was het groepje al gepasseerd. Toen Jules hen ook wou passeren, zette een van hen plots een voet tussen zijn benen om hem tegen te houden. Hij greep Jules bij de schouder en zette een mes tegen zijn borst. Hij zei dat hij alles moest afgeven, maar dat heeft Jules niet gedaan. Hij kon zich losmaken en is in paniek verder naar school gelopen.”

“Op het einde van die schooldag belde hij mij op om te vragen of ik hem wou komen halen, hij was bang om alleen naar huis te gaan. Ik ben dus naar daar gereden en toen ik het verhaal hoorde, zijn we meteen aangifte gaan doen bij de politie.”

Onderzoek

De politie van zone Regio Tielt bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar het is voorlopig nog niet duidelijk wie Jules bedreigde of waar hij op school zit. “Toen hij Jules bedreigde, had hij een kap op en een sjaal voor zijn gezicht”, gaat Lynn verder. “Hij had die jongen nog nooit gezien. Vrijdag is Jules opnieuw met de auto naar school gebracht, maar ze passeerden datzelfde groepje en Jules zou hem wel herkend hebben. Ik hoop dus dat ze hem snel kunnen identificeren en hem duidelijk maken dat zo’n dingen echt niet kunnen.”

“Want al was dit misschien impulsief gedrag of bedoeld als grap om stoer te doen, de impact bij Jules is groot. De dag nadien durfde hij niet met de bus naar school en we zijn ons aan het organiseren om hem met de auto te brengen tot aan de kerstvakantie. Waarschijnlijk gaan we pas rust hebben als er een verdachte geïdentificeerd is. Intussen wordt Jules wel goed ondersteund door de scholengroep, zij hebben het incident ook al intern besproken.”