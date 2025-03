“Hij zei dat hij je carrière kon maken of kraken”: jonge agente beschuldigt collega van grensoverschrijdend gedrag

Een vriendschap op de werkvloer draaide voor een 35-jarige Oostendenaar en zijn tien jaar jongere collega al snel uit op meer. De twee werden wel heel close, maar toen de vrouw wat afstand wilde nemen veranderde de sfeer. De dertiger stond vrijdag terecht voor de correctionele rechtbank voor ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer, aanranding van de eerbaarheid en het zonder toestemming verspreiden van naaktbeelden. “Vrouwen die net een relatiebreuk achter de rug hebben waren zijn prooi”, zegt meester Annelien Welvaart.

Het slachtoffer studeerde in december 2019 af in de politieschool en ging daarna aan de slag bij Politiezone Westkust. Een 35-jarige Oostendenaar nam de rol van mentor op zich en de twee leerden elkaar oppervlakkig kennen. “In oktober 2020 kreeg mijn cliënte te maken met een relatiebreuk”, zegt meester Annelien Welvaert. “Meneer heeft er een neus voor. Vrouwen die net een relatiebreuk achter de rug hebben waren zijn prooi.”

De twee stuurden wat sms’en heen en weer, maar al snel ook met een seksuele ondertoon. Daarbij werden ook naaktbeelden uitgewisseld. Afspreken wilde de agente niet, want haar collega had een vaste vriendin.

Intieme foto’s

Volgens het slachtoffer sloeg de sfeer in 2021 om toen ze niet wilde afspreken en geen verdere foto’s wilde sturen. “Dat stond hem niet. Ze kreeg berichten met ‘fuck you, doe niet zo seuterig en stuur mij een foto’.” Uiteindelijk ging de vrouw overstag en stuurde ze nog één allerlaatste foto. “Mijn cliënte was net begonnen en kwam in een hechte ploeg terecht, waar hij zéér goed in de groep lag.” Een jaar later vertelde een collega dat de Oostendenaar op Tomorrowland een intieme foto van haar had getoond. De vrouw stapte daarom op 9 september 2022 naar de politie om aangifte te doen en keerde enkele dagen later terug voor een bijkomende klacht, want volgens haar was er ook sprake van handtastelijkheden tijdens een shift.

De vrouw kreeg naar eigen zeggen heel wat dingen te horen die niet door de beugel kunnen. “Van opmerkingen over haar achterwerk als ze de combi uit stapt tot haar bil aanraken. Binnen het korps werden ook enkele anonieme brieven verstuurd met frappante uitingen over de man. Zo vroeg hij anderen om samen naar de wellness te gaan en zei hij dat hij hun carrière kon maken of kraken afhankelijk van hun reactie.”

Kwetsbare vrouwen

Volgens de burgerlijke partij heeft de Oostendenaar een duidelijke modus operandi: kwetsbare vrouwen benaderen en pushen om beelden te krijgen. “In zijn verklaring gaf hij toe dat hij niet zo moest aandringen, maar dat hij misschien te opgewonden was.” De naaktfoto op Tomorrowland was dan weer per ongeluk in het zicht van de collega gekomen.

Ook het Arbeidsauditoraat vindt dat de man de kantjes er graag van afloopt. “Hij denkt zich veel te kunnen permitteren en vooral tegenover vrouwelijke collega’s, puur voor zijn eigen ego.” Al stelde het Arbeidsauditoraat zich de vraag over de strafbaarheid. Daarnaast vond de burgerlijke partij dat ook het eisen van naaktbeelden als aanranding kan beschouwd worden.

“Er is zeker een problematiek aanwezig”, stelde advocaat Jelle Dejaegher die voor zijn cliënt over de volledige lijn de vrijspraak vroeg. Volgens de verdediging zijn de misplaatste grappen van zijn cliënt niet ernstig genoeg om van ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer te spreken. Ook van aanranding van de eerbaarheid kan volgens de verdediging geen sprake zijn. De beklaagde ontkent dat hij de bil van het slachtoffer aanraakte. De volgende dag liet zijn jongere collega bovendien weten dat ze het een toffe shift vond. “Hij is een haantje de voorste, dat klopt. Het ging toen slechts in zijn relatie en hij flirtte systematisch met vrouwelijke collega’s, maar strafbare feiten zijn er niet gebeurd.”

De Oostendenaar – inmiddels vader van een dochter – bood tijdens de zitting zijn excuses aan zijn partner aan en liet weten dat hij in behandeling is bij een psycholoog. “Ik snap dat mijn gedrag niet strookt met de normen en waarden van een politieambtenaar.”

Vonnis op 25 april.