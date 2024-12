“Hij spuwde op haar ramen en plaste in haar fietstassen”: man riskeert celstraf voor zware stalking buurvrouw

Omdat zijn buurvrouw een relatie niet zag zitten, begon Jonas V. (45) haar hardnekkig te stalken. En daarin ging hij heel ver. Op zijn proces bleek bovendien dat de Bruggeling lang niet aan zijn proefstuk toe was.

Jonas V. had eind vorig jaar een Tinder-match met het slachtoffer. Dat hij in het huis naast haar woont, was volgens de Bruggeling puur toeval. Naar eigen zeggen had hij de vrouw ook al ontmoet in de Brugse gevangenis, waar zij werkt op de psychosociale dienst. Het slachtoffer maakte hem evenwel duidelijk dat ze door haar job een relatie met de ex-gedetineerde niet zag zitten. Dat viel bij V. niet in goede aarde.

Vanaf 22 januari begon V. zijn buurvrouw te bestoken met dreigende berichten en telefoontjes. Maar daar bleef het niet bij. In de loop van de daaropvolgende maand bonkte hij op de muren, belde hij minutenlang aan, zette hij luide muziek op en klopte minutenlang op haar keukenraam met opgestoken middelvinger. “Hij bekogelde haar huis met eieren, spuwde op de ramen en plaste zelfs in haar fietstassen”, aldus de procureur.

De vrouw stelde zich vrijdag burgerlijke partij. “Volgens mij kwam hij doelbewust naast mij wonen”, getuigde ze. “Aanvankelijk was er een goed contact, maar na die Tinder-match begon de miserie.” Door de feiten is de vrouw in behandeling bij een psycholoog. “Ze werkt tijdelijk elders maar vreest dat ze door de feiten haar job, die ze zo graag deed, vaarwel zal moeten zeggen. Haar geloof in de resocialisering van gedetineerden kreeg een te zware knauw”, aldus haar advocate.

Misbruikt als kind

V. liep de voorbije jaren al vier eerdere veroordelingen op voor belaging en partnergeweld. In totaal goed voor ruim zes jaar cel. “Mevrouw is dus het zoveelste slachtoffer in de rij”, aldus procureur Christophe Bergez. Hij vroeg achttien maanden cel, eventueel deels met probatie-uitstel. Het slachtoffer drong alvast aan op een contactverbod. Een schadevergoeding vroeg ze niet. “Zodat hij zijn geld kan investeren in een andere woning”, klonk het.

Advocaat Yen Buytaert stuurde aan op probatievoorwaarden. “Mijn cliënt vertrouwde haar, maar voelde zich gekrenkt en gefrustreerd omdat hij eerlijk was geweest over zijn verleden in de gevangenis”, pleitte hij. “Als kind werd hij misbruikt door een familielid en daardoor heeft hij het aartsmoeilijk met afwijzing. Hij is nu in behandeling bij een psycholoog.”

De Brugse strafrechtbank doet uitspraak op 3 januari. (AFr)