“Hij schopte wel twintig keer tegen mijn hoofd”: Forse celstraf voor vechtersbaas die hondentrainer zwaar toetakelde aan losloopweide in Torhout

Na een banale opmerking werd hondengedragsdeskundige Tom Sinnaeve (38) uit Kortemark brutaal in elkaar geslagen aan een losloopweide in Torhout. Dader Kjell H. (32) kreeg 24 maanden cel. Hij was lang niet aan zijn proefstuk toe. “Hij heeft nul schuldinzicht en verdient geen enkele gunstmaatregel”, stelde de procureur.

Op 16 juni 2023 trok hondengedragsdeskundige Tom Sinnaeve (38) naar de Batjes in Torhout. Hij had een hondje met gedragsproblemen mee en ging met het dier op een terrasje zitten. Daar kruiste hij evenwel het pad van notoir vechtersbaas Kjell H. (32). Diens loslopende hond kwam af op het hondje van Tom, die rechtstond en H. er attent op maakte dat hij bezig was met een training. Hij maande hem ook aan om zijn hond aan de leiband te houden.

Dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij H., die het slachtoffer even later aanviel aan de hondenlosloopweide in het Ravenhofpark. Hij sloeg Tom Sinnaeve tegen de grond, greep hem bij de keel en duwde met de beide duimen in zijn ogen. “Het licht ging toen even uit”, vertelde Tom bij de behandeling van de zaak in december. “Hij trok ook mijn mond open, waardoor mijn lip scheurde.”

Het slachtoffer kon even bekomen op een stoel, maar vervolgens kwam H. opnieuw op hem afgestormd. “Hij schopte wel twintig keer tegen mijn hoofd”, ging Tom verder. “Ik kon niets meer zien omdat mijn ogen vol bloed zaten. Uiteindelijk waren er vier of vijf politieagenten nodig om die kerel in te rekenen. Hij was compleet door het dolle heen.” Het slachtoffer lag twee weken in het ziekenhuis en was daarna nog een maand volledig werkonbekwaam.

Ellenlang strafblad

Procureur Fauve Nowé vroeg twee jaar effectieve celstraf voor H. “Hij heeft nul schuldinzicht en verdient geen enkele gunstmaatregel”, fulmineerde ze. Nowé verwees naar het ellenlange strafblad van H., die in 2019 drie jaar voorwaardelijk kreeg nadat hij samen met een kompaan de kaak verbrijzelde van toenmalig gemeenteraadslid Jasper Vangheluwe op een buurtfeest in Torhout. Omdat H. zijn voorwaarden niet naleefde, werd die straf in 2022 effectief.

H. liet verstek gaan voor de pleidooien, maar kwam dinsdag wél opdagen voor het vonnis, nadat hij over zijn zaak gelezen had in de krant. De rechter gaf hem 24 maanden effectieve celstraf. Aan het slachtoffer moet hij 23.000 euro schadevergoeding betalen. “In mijn lip werd een zenuw geraakt waardoor ik constant tandpijn heb. Ik leef in angst voor die man, die daags na de feiten alweer rondliep. Ik kom ook niet meer in Torhout”, besloot Tom. (AFr)