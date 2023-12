Hij overlaadde haar met geschenkjes omdat ‘hun geheimpje’ niet zou uitkomen: Oostendenaar (67) ontkent dat hij voormalig buurmeisje (10) aanrandde

Een 67-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf voor aanranding, cyberlokking en bezit van kinderporno. E.M. stuurde ongepaste berichten naar zijn voormalige buurmeisje, maar ontkent dat hij haar ook betastte. De procureur vroeg twee jaar voorwaardelijke celstraf.

De beklaagde en het gezin van het slachtoffer waren destijds buren in Oostende. Enkele jaren later liepen zij elkaar in 2016 opnieuw tegen het lijf op straat in Brugge. Er ontstond een hechte band en volgens het openbaar ministerie groeide E.M. begin 2017 uit tot een soort vertrouwenspersoon van het gezin waarbij het toen tienjarige dochtertje helemaal inpalmde. Hij overlaadde haar met geschenken, maar dat bleek niet vrijblijvend.

Knuffelen en betasten

“De beklaagde randde het meisje aan in ruil voor die geschenken”, verduidelijkte procureur Christophe Bergez. “In messenger-gesprekken had hij het steevast over ‘ons geheimpje’. En dat mocht zeker niet aan zijn vrouw – die hij ‘de generaal’ noemde – verteld worden. Hij betastte het slachtoffer meestal boven de kledij, maar hij ging er ook een keer onder toen zij een shortje aan had. Hij ging altijd dicht bij haar zitten, knuffelde haar veel en raakte ook haar bil aan.”

“Hij betastte het slachtoffer meestal boven de kledij, maar hij ging er ook een keer onder toen zij een shortje aan had”

Toen familieleden in mei 2019 op het communiefeest van het meisje zagen hoe E.M. haar op de mond kuste, verbraken de ouders het contact. Pas ruim twee jaar later dienden ze een klacht in bij de politie. Tijdens het onderzoek werden op zijn gsm kinderpornografische beelden met heel jonge meisjes aangetroffen. Op zijn tablet stonden dubieuze chatgesprekken met elf- en twaalfjarige meisjes.

Aanranding ontkend

E.M. werd na verhoor gelost onder voorwaarden, waaronder therapie, en die zou hij steeds correct hebben gevolgd. Op zijn proces betuigde hij zijn spijt over de berichten, maar hij ontkende dat er sprake was van aanranding. “De vermeende feiten waren tijdens het babysitten, terwijl hij nooit op dat meisje gebabysit heeft”, pleitte meester Tom Van Maldergem. “Die berichten waren ongepast, maar daarom nog geen cyberlokking. Hij stuurde nooit aan op seksuele diensten.”

Enkel het bezit van kinderporno werd niet ontkend en daarvoor vroeg de verdediging de opschorting, gekoppeld aan probatievoorwaarden. “Mijn cliënt is al zwaar gestraft”, vervolgde meester Van Maldergem. “Zo nam hij ontslag als basketbalcoach, toen de club hem vroeg om voor de ouders publiekelijk te vertellen waarvan hij verdacht werd.”

De uitspraak volgt op 8 januari. (AFr)