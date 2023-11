“Het was enkel buddyseks”: Bruggeling vrijgesproken voor jarenlange verkrachting stiefdochter

Een 59-jarige Bruggeling is voor de strafrechtbank vrijgesproken voor jarenlange verkrachting van zijn toenmalige stiefdochter. P.M. kreeg wel een jaar cel omdat hij de jonge vrouw belaagde en stiekem filmde onder de douche. Het openbaar ministerie had acht jaar cel gevraagd.

Op 26 oktober 2021 trok het toen 25-jarige slachtoffer naar de politie. Naar eigen zeggen werd ze sinds haar dertiende om de twee dagen verkracht door haar stiefvader P.M. (59). De Bruggeling ontkende de verkrachtingen met klem, maar gaf wel toe dat hij al een vijftal jaar een seksuele relatie had met zijn stiefdochter. “Buddyseks”, noemde hij dat zelf.

Het openbaar ministerie vroeg acht jaar effectieve celstraf voor P.M., die in het verleden al eens veroordeeld werd voor zedenfeiten. Maar de verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor het seksueel misbruik. “Alles gebeurde met wederzijdse toestemming”, pleitte meester Mathieu Langerock. De Brugse strafrechtbank zag inderdaad onvoldoende bewijs voor het misbruik en verwees ook naar het feit dat de aangifte er kwam in een periode van zware moeilijkheden tussen de moeder en P.M.

De rechtbank legde de Bruggeling wél nog een jaar cel op voor voyeurisme en belaging. Onderzoek van zijn gsm wees immers uit dat P.M. op 15 november 2019 zijn stiefdochter stiekem had gefilmd onder de douche. Tussen juli en oktober 2021 terroriseerde hij het slachtoffer en haar moeder. Zo strooide hij plukken hondenhaar uit de vuilnisbak rond in hun woning en vulde hij er de laden van de kasten met isolatieschuim. Hij prikte de autobanden van zijn stiefdochter plat en dreigde ermee alle details over hun relatie rond te bazuinen.

P.M. zat na de klacht van zijn stiefdochter bijna een jaar in voorhechtenis. Hij zal bijgevolg niet terug naar de gevangenis moeten. Aan het slachtoffer en haar moeder moet hij elk een voorlopige schadevergoeding van 500 euro betalen. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)