“Het waren zeker die zwarte apen”: Gezin slachtoffer van grof racisme op camping in Westende, maar dader gaat vrijuit

Een 38-jarige Leuvenaar is voor de Brugse rechtbank vrijgesproken voor de racistische verwijten die hij op een camping in Westende naar het hoofd slingerde van een Mechels gezin. Volgens de rechter is het niet bewezen dat S.T. ook anderen wou aanzetten tot discriminatie. De man kwam niet opdagen voor zijn proces.

Een weekendje met hun twee kinderen op camping Kompas in Westende, ontaardde voor Boule Mpanya (36) en zijn vrouw Evelien Derekx (39) uit Mechelen eind juni in een nachtmerrie. Tijdens de eerste nacht ontstak de buurman in een racistische scheldtirade omdat hij de kinderen – toen 1 en 4 jaar oud – ten onrechte verdacht van beschadigingen aan zijn tent. “Het waren zeker die zwarte apen”, schreeuwde Leuvenaar S.T. (38). “Als ik ze morgen nog zie, rijd ik ze plat. Ik steek hun tent in de fik.”

’s Anderendaags kwam de politie ter plaatse en werden S.T. en zijn partner weggestuurd. Volgens het parket konden heel wat campingbewoners de uitlatingen van S.T. horen en zette hij aan tot rassenhaat. Procureur Jochen van Aalst vroeg een jaar cel – de maximumstraf – voor de Leuvenaar, die in april 2020 al eens twee maanden cel kreeg voor gelijkaardige feiten. Tijdens zijn verhoor stak S.T. zijn racisme ook niet onder stoelen of banken.

De rechtbank bevestigde dat de beledigingen van S.T. ronduit grof en racistisch waren. Maar dat de man ook anderen wou aanzetten tot discriminatie, achtte de rechtbank niet bewezen. Het is volgens de rechtbank immers niet duidelijk of de uitlatingen gericht waren aan omstaanders of dat er überhaupt omstaanders waren. “De slachtoffers bleven in hun tent en dus konden zij dit niet zien”, klonk het.

Evelien en Boule vroegen als burgerlijke partij in totaal 2.000 euro schadevergoeding. Maar gelet op de vrijspraak wees de rechtbank dit af. (AFr)