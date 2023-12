Hervallen zedendelinquent uit Jabbeke belt zélf de politie: “Hij schaamt zich diep”

Een 39-jarige Jabbekenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno. J.D., die in 2017 veroordeeld werd voor kinderverkrachting, belde begin dit jaar zélf de politie omdat hij hervallen was.

Op 27 juni 2017 werd J.D. voor het hof van beroep in Gent schuldig bevonden aan kinderverkrachting, aanzetten tot ontucht en bezit van kinderporno. De Jabbekenaar kreeg vijf jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Bovendien kreeg hij een verbod van twintig jaar om met minderjarigen te werken.

Zijn probatievoorwaarden waren nog maar enkele maanden afgelopen toen J.D. op 25 januari zélf de politie verwittigde vanuit het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Hij bekende spontaan dat hij opnieuw kinderporno downloadde en bekeek. De strafuitvoeringsrechtbank stuurde hem meteen terug naar de gevangenis. Een huiszoeking bevestigde dat J.D. in zijn oude gewoontes hervallen was.

Burgerrechten kwijt

Naar eigen zeggen kampte D. met zware angsten door de druk op het werk. Hij kreeg antidepressiva maar een opname in de psychiatrie bleek niet mogelijk. Hij had ook zelf de energie niet om de hulpverlening op te zoeken en raakte steeds meer geïsoleerd. Eind 2022 zocht hij opnieuw zijn toevlucht tot dubieuze fora en websites. In het kader van crisisopvang belandde D. alsnog terug in de psychiatrie.

De verdediging benadrukte dat hij deze keer niet opnieuw fysieke slachtoffers maakte. “Maar hij beseft zijn fout en schaamt zich diep”, klonk het. De verdediging drong tevergeefs aan op een voorwaardelijke straf. Naast een jaar effectieve celstraf kreeg D. ook nog 4.000 euro boete. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)