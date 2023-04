Hendrik (62) liep onder ogen van politie zware verwondingen op na slaag van buurtbewoner: dader veroordeeld tot 14 maanden celstraf

Hendrik Vandenberghe uit Roeselare werd ruim 2 twee jaar geleden het slachtoffer van felle agressie. Een man die bij hem in de buurt woonde, gaf Hendrik, onder de ogen van enkele politiemensen, een pak slaag. De gevolgen waren onder meer een zware hersenschudding, een gebroken oogkas en zes gebroken ribben. De rechter in Ieper veroordeelde de dader tot een celstraf, maar hij ging daartegen in beroep.

Politiemensen van de zone Arro Ieper moeten op 8 maart 2021 vreemd hebben opgekeken bij een tussenkomst op een parking van een appartementsblok aan de Ieperstraat in Staden. De politiemensen gingen ter plaatse na een telefoontje van een vrouw die beweerde een klap te hebben gekregen van een man die in een wat verder gelegen flat van haar woont. Toen de politie-inspecteurs die man over het zogezegde incident aanspraken, reed M.A., de echtgenoot van de vrouw, de parking op en stormde recht naar de buurtbewoner. Onder de ogen van de politie kreeg die man, Hendrik Vandenberghe, twee vuistslagen en een kniestoot. Toen hij op het punt stond een derde slag uit te delen, werd hij overmeesterd door de politiemensen die in totaal met acht ter plaatse kwamen. Hendrik Vandenberghe liep zware verwondingen op.

Twee jaar later heeft het slachtoffer nog altijd moeite om het verhaal te vertellen. “Op het moment dat het voorval zich afspeelde huurde ik er al zeven jaar lang een flat op de benedenverdieping van een appartementsblok in Staden”, aldus Hendrik. “Het complex bestaat uit twee blokken en is eigendom van woonmaatschappij De Mandel. Ik woonde in het voorste blok op het gelijkvloers, de tegenpartij heeft nog altijd een appartement in het achterste blok. De site heeft een gemeenschappelijke ondergrondse garage, waar van beiden onze wagen stond geparkeerd. Ik had net een nieuwe auto gekocht en toen ik de kinderen van het Iraaks koppel dicht bij mijn voertuig zag spelen, maakte ik daarover een opmerking. Ik was nogal kordaat, maar nooit of te nimmer heb ik ook maar een vinger naar die kinderen uitgestoken. Ook niet naar de vrouw trouwens.” Die laatste beweerde echter het tegendeel. Ze belde in paniek naar de politie en naar haar man en beweerde dat Hendrik Vanden Berghe haar had geschopt en geslagen, ook zou hij zich racistisch hebben uitgelaten, volgens de bewoonster.

Leed

Het telefoongesprek deed bij M.A. de stoppen doorslaan. Hij haastte zich naar de plek van het onheil en gaf, politiemensen of niet, zijn buurman een pak slaag. “Mocht de politie daar niet zijn geweest dan had ik het voorval wellicht niet overleefd”, zucht Vandenberghe. Voor de man waren de gevolgen niet min. Hij kwam ten val en werd bewusteloos naar het ziekenhuis overgebracht. Daar stelden de dokters naast een zware hersenschudding, onder meer een gebroken oogkas, zes gebroken ribben, een gebroken jukbeen en heel schaafwonden vast. “Om nog maar niet te spreken van het psychisch leed”, zucht hij. “Het blijft een heel belangrijk trauma. Die vrouw had trouwens ook verklaard dat ik haar zou hebben willen verkrachten en vermoorden. Ik heb haar echter niets aangedaan, nooit. Er is daar trouwens geen enkel bewijs van. Die mensen dienden zelfs klacht in tegen mij, maar die werd geseponeerd. Al de beschuldigingen waren uit de lucht gegrepen.”

M.A. moest zich voor zijn wel heel agressief gedrag voor de rechtbank van Ieper verantwoorden. De beklaagde beweerde dat hij had gehandeld in een vlaag van woede. De man dacht blijkbaar bij het zien van de vele politiewagens dat buurman Vandenberghe de vrouw echt iets had aangedaan. De rechter liet er echter geen twijfel over bestaan en veroordeelde M.A. tot een celstraf van 14 maanden effectief en een geldboete van 800 euro. De rechtbank merkte op dat enkel door een tussenkomst van de politie erger kon worden voorkomen. Het vonnis spreekt van een gevaarlijke ingesteldheid bij de dader, een compleet gebrek aan normbesef en een manifeste afwezigheid van eerbied voor sociale en morele waarden. M.A. heeft al eerdere veroordelingen op zijn naam staan en trekt daar, volgens de rechtbank, geen lessen uit.

Verhuis

Door de feiten moest Hendrik Vandenberghe een andere woning zoeken. “Verhuizen was een noodzaak, in de buurt van die mensen kon ik niet blijven wonen.” Na het incident trok hij even in bij zijn moeder. “Op dat moment wist ik echter nog niet dat die man al eerder in aanraking kwam met het gerecht. Ik ben dat maar te weten gekomen in de loop van de procedure”, zegt Hendrik. “Ik ben bang van hem. Hij weet mij ondertussen wonen en ik merkte zijn wagen al twee keer voor mijn huis op. Vandaag, méér dan 2 jaar na de feiten, heb ik nog altijd heel veel last van wat er toen gebeurde. Ik sta er elke dag mee op en ga ermee slapen. Als ik al kan slapen, want ik kom nog vaak wakker. Ik heb nog steeds psychosociale zorg nodig, ik heb vaak hoofd- en rugpijn. Na die bewuste dag is mijn levenskwaliteit fel verminderd.” Hendrik Vandenberghe zegt nadrukkelijk dat hij nog nooit geweld gebruikte of bedreigingen uitte onder welke vorm dan ooit. “Had die man nu eens zijn excuses aangeboden, dan had ik het allemaal wat beter kunnen plaatsen. Het zou wat hij deed, niet hebben kunnen goedpraten, maar iedereen kan door omstandigheden door het lint gaan. Als je echter niet tot inzicht komt, dan heb je een probleem.”

Voor Hendrik Vandenberghe is het verhaal nog niet ten einde, want M.A. tekende beroep aan tegen de uitspraak van de rechter. Ook het burgerlijk luik moet nog worden afgehandeld. “Deze zaak kostte mij al heel veel geld. Toch hoop ik nog een deel te kunnen recupereren via de rechtbank. Ik hoop in ieder geval het onderste uit de kan te halen.”

Vandenberghe is afkomstig uit Oostnieuwkerke. Hij is nu op pensioen, maar werkte vroeger voor de gemeente Hooglede en als administratief medewerker voor de politie van de zone RIHO.