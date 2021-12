Heibel na KV Mechelen – Cercle: fans raken slaags

Na de bekerwedstrijd tussen KV Mechelen en Cercle Brugge woensdagavond is de politie moeten tussenkomen bij relletjes tussen supporters. De politie moest de wapenstok en pepperspray gebruiken om de fans te kalmeren.

Volgens de politie van de zone Mechelen-Willebroek waren het vooral de fans van Cercle Brugge, dat de wedstrijd met 2 – 1 verloor, die voor amok zorgden. “Al voor de wedstrijd waren er kleine akkefietjes maar blijkbaar was er een afspraak tussen twee groepen supporters om elkaar na de wedstrijd op te zoeken. Dat is uiteindelijk ook gebeurd in de bezoekerszone”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande. Om een eventuele escalatie van het conflict te voorkomen, greep de politie meteen in.

“Onze vaste spotters – politiemensen in burger – zijn tussenbeide gekomen en hebben de fans van KV Mechelen gesommeerd om die zone te verlaten. Dat is dan ook gebeurd. Ook de fans van Cercle Brugge kregen het advies om de zone te verlaten en naar huis terug te keren. Maar zij hebben zich daarop tegen de politie gekeerd. Daarop hebben onze collega’s pepperspray en de wapenstok moeten gebruiken. Daarbij vielen geen gewonden en het is ook niet dat er een gevecht is ontstaan. Op straat is er wel straatmeubilair en verlichting gesneuveld”, klinkt het.

De politie heeft ter plaatse enkele amokmakers kunnen identificeren en hoopt in de komende dagen ook de andere betrokkenen te kunnen identificeren. “Zij zullen de rekening nog wel gepresenteerd krijgen”, aldus de woordvoerder. Op sociale media doet een gerucht de ronde waarbij gesteld wordt dat Cercle-fans werden aangevallen door een vijftienkoppige, in het zwart geklede bende KV Mechelen-supporters maar dat is volgens de politie een kwakkel. “Wij hebben die berichten ook gezien. We hebben dat onderzocht en alle politiemensen bevraagd daarover maar daar is niets van aan”, klinkt het.