Hardleerste stalker (54) die wagen van ex-partner in brand stak krijgt maand langer cel

Een 54-jarige man uit Gent blijft een maand langer in de cel nadat hij zijn ex-partner bleef stalken. De stalking bereikte in december vorig jaar een triest hoogtepunt toen de vijftiger de wagen van zijn ex-partner ’s nachts in brand stak. Ook de gevel van de vrouw werd besmeurd met zwarte graffiti.

Een relatie die vier jaar geleden strandde, bleef een 54-jarige man uit Gent bezig houden. E.H. vormde sinds 2019 geen koppel meer met het slachtoffer, maar probeerde wel nog contact te zoeken. De vijftiger bleef zijn ex-partner bellen en mailen, waarna het slachtoffer naar de politie stapte om klacht in te dienen. Dat leek, op het eerste gezicht, zijn gewenste effect te hebben. Al was dat maar van korte duur. Twee weken later diende de vrouw opnieuw klacht in nadat E.H. in die korte periode maar liefst 83 e-mails verstuurde.

De Brugse rechtbank besloot E.H. een contactverbod op te leggen nadat de man het slachtoffer ook fysiek achtervolgde. Dat contactverbod weerhield E.H. niet om toch door te zetten. Begin december stak hij daarom de geparkeerde wagen van zijn ex-partner middenin de nacht in brand. Ook de gevel van de woning van de vrouw moest eraan geloven: met zwarte graffiti bekladde hij een groot deel van de woning.

E.H. verscheen deze week voor een tweede maal voor de Brugse raadkamer. Die besliste om zijn aanhouding met een maand te verlengen. (CC)