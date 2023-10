Handgemeen in uitgaansbuurt in Oostende: “Wilden meisjes waarschuwen voor zakkenrollers toen ik plots een slag kreeg”

Zondagnacht rond twee uur ‘s nachts kwam het tot een handgemeen in de Langestraat, de uitgaansbuurt van Oostende. Een bende raakte er slaags met een koppel. “Mijn vrouw wilde enkele meisjes, waarschijnlijk vanuit Engeland, waarschuwen dat er zakkenrollers rondlopen en dat ze op hun tasjes moesten letten. En enkele seconden later kreeg ik een vuistslag en viel ik tegen de grond”, vertelt de man. De man hield er een verwonding aan de neus en twee gekneusde ribben aan over. De politie kwam ter plaatse en zal de zaak verder onderzoeken.

Het weekend eindigde voor een koppel uit Oostende helemaal anders dan verwacht. Zondagnacht trokken ze nog naar de Langestraat naar een van de cafés. Rond twee uur kwam het buiten tot een handgemeen toen de vrouw enkele buitenlandse, wellicht Engelse meisjes wilde waarschuwen voor zakkenrollers. “We hadden een groepje al wat zien kijken naar de handtassen, dus mijn vrouw had de meisjes gezegd dat ze er goed op moesten letten en dat er zakkenrollers in de buurt waren”, vertelt de man.

Lichte verwondingen

“En een fractie later kreeg ik een vuistslag, waardoor ik tegen de grond viel. Mijn vrouw probeerde de mannen dan weg te duwen. Toen ik terug probeerde recht te staan, kreeg ik nog slagen en schoppen. Enkele seconden later was er niemand meer te bespeuren. Het ging om een kleine groep, die daarna direct verdween in het tumult. Ik heb een slag in mijn gezicht gekregen, waardoor mijn neus verwond is en mijn bril kapot. En gisteren in het ziekenhuis kreeg ik ook te horen dat er twee ribben gekneusd zijn. Gelukkig hadden ze geen wapens bij en is het niet erger.”

Zondagavond kwam de politie ter plaatse en werden de nodige vaststellingen gedaan. “Gelukkig is er bij het handgemeen sprake van lichte verwondingen. Maar we zullen de omstandigheden van deze opstoot verder onderzoeken”, zegt Timmy Van Assche, woordvoerder van politie Oostende.