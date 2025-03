Grotendeels voorwaardelijke celstraf na verkrachting jongen (14) aan De Lange Munte

Een 52-jarige man uit Kortrijk is door de strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar voor de verkrachting van een 14-jarige jongen in de buurt van sportcomplex De Lange Munte in Kortrijk. Enkel de periode die hij al in voorhechtenis zat, is als effectieve straf uitgesproken. De rest blijft voorwaardelijk.

Op 17 maart 2023 liepen de vijftiger en de jongen elkaar tegen het lijf op het sportcomplex. Plots vroeg de man na enkele seksueel getinte gebaren aan de jongen of hij wou kussen en begon over zijn geslachtsdeel te wrijven. Het kwam tot seks, zowel binnen als buiten het sportcomplex. Toen dit wat later aan de broer en vader van het slachtoffer ter ore kwam, moest de Kortrijkzaan lopen voor zijn leven. Het was in een tuin in de buurt dat de politie hem verscholen aantrof. Hij bekende de verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit. De rechter gaf hem 4 jaar cel, maar sprak dus enkel de periode die hij tot nu al in de cel verbleef als effectieve straf uit. De man moet zo’n 3.500 euro schadevergoeding betalen. (LSi)