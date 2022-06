Groep vrienden drijft verdachte steekpartij in centrum Oostrozebeke in het nauw: “Trots dat we konden meehelpen bij een arrestatie”

Een groep vrienden en stamgasten van café ’t Pleintje is er zondagavond in geslaagd een verdachte van een steekpartij op een appartement in het centrum van Oostrozebeke te omsingelen. Even voordien had hij een bewoner van het appartement met een mes in de schouder gestoken.

Rond 17.45 uur hielden een mugteam, ziekenwagen en politie halt aan een appartement op het Gemeenteplein in Oostrozebeke. “Een vriend van ons die er op de eerste verdieping woonde, had een mes in de schouder gekregen”, vertelt de vriendengroep die op het terras van café ’t Pleintje alles gade sloeg. “Hij kwam naar buiten met zijn hand op zijn schouder. Zijn T-shirt was helemaal bebloed. Wellicht had hij met iemand ruzie gekregen.” Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend en meegenomen naar het ziekenhuis.

Omsingelen

De politie van de zone Midow zorgde voor de eerste vaststellingen, maar van de dader was geen spoor meer te bekennen. “Nadat de politie was vertrokken, wandelde de man die het voorbije weekend en ook op zondag samen met het slachtoffer was gezien rustig opnieuw voorbij”, vervolgen de vrienden. “We hadden al opgevangen wie het zou kunnen zijn en hadden hem al eens op Facebook opgezocht. De caféuitbaatster herkende hem. We aarzelden niet en liepen hem achterna. We sloten alle in- en uitgangen van en naar het Gemeenteplein af en slaagden er in hem in het nauw te drijven en te omsingelen. Hij maakte eerst aanstalten om te vluchten, maar gaf zich toch snel gewonnen toen hij zag dat we met 6 à 7 personen waren.”

“Hij zakte op de grond en gaf toe dat hij inderdaad had gestoken. We hielden hem in bedwang tot de politie hem kwam arresteren. We zijn wel trots dat we op die manier hebben kunnen meehelpen met een arrestatie en op die manier onze vriend ook een dienst konden bewijzen. We vervulden onze burgerplicht, maar nooit gedacht dat zoiets ons zou overkomen.”

De politie sloeg de verdachte in de boeien en nam hem mee voor verhoor. Het parket zal beslissen wat er verder met hem zal gebeuren. (LSi)