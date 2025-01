“Gratuit en weerzinwekkend geweld”: twaalf maanden cel voor veertiger die bierfles stuksloeg op hoofd man met beperking

De schrik zit er nog steeds goed in bij een 45-jarige Oostendenaar, die op het Wapenplein slachtoffer werd van zinloos geweld. De dader, een 44-jarige Nederlander, kreeg twaalf maanden cel.

Op 31 augustus 2023 verliet het slachtoffer een apotheek in de buurt van het Wapenplein in Oostende. Op het plein werd de 45-jarige man, die met beperkt zicht en evenwichtsstoornissen kampt, plots aangevallen door Daniel P. (44). De Nederlander verdacht er het slachtoffer van de gsm van zijn vrouw te hebben gestolen. Het slachtoffer dacht op zijn beurt dat hij beroofd werd en weigerde zijn gsm af te geven. “Hierop sloeg de dader een glazen bierfles stuk op zijn hoofd”, aldus advocate Charlotte Ampe.

Het slachtoffer hield aan het incident een gapende wonde over, die gehecht moest worden. De man was twee weken arbeidsongeschikt. “De feiten hebben een diepe indruk nagelaten bij mijn cliënt”, vervolgde meester Ampe. “De schrik zit er nog steeds goed in. Dit was gratuit en weerzinwekkend geweld”. De rechtbank kende de man donderdag 2.750 euro schadevergoeding toe.

Daniel P., die in Hilversum woont, kwam niet opdagen voor zijn proces in de Brugse strafrechtbank. Procureur Jinmin Arnou tilde zwaar aan de feiten en vroeg twaalf maanden cel. “Het is door dergelijk zinloos geweld dat burgers zich onveilig voelen op straat”, stelde ze. (AFr)