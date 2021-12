Granaataanslag in Menen kadert wellicht in conflict binnen een motorbende

In de Arsenaalstraat in Menen was maandagavond rond 20.20 uur een flinke knal te horen.

Maandagavond omstreeks 20.45 uur was er een ontploffing in de Arsenaalstraat in Menen. Daar is een granaat gegooid naar een rijhuis. Dovo en het parket kwamen ter plaatse.

De twee bewoners van het rijhuis, iemand van 1966 en iemand van 1975 zijn verhoord. Alles zou kaderen in een conflict binnen een motorbende. Voorlopig zijn er geen arrestaties uitgevoerd. Het onderzoek is toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie. Het onderzoek loopt volop. (CLL)