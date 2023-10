“God beval mij om met haar te trouwen”: rechter beveelt psychiatrisch onderzoek van Oostendenaar die vrouw hardnekkig blijft belagen

Een 32-jarige Oostendenaar moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor belaging van een vrouw. Naar eigen zeggen werd J.D. door God uitverkoren om met haar te trouwen. “Hij is een tikkende tijdbom”, aldus de procureur, die een psychiatrisch onderzoek suggereerde.

Op 20 augustus 2021 verstuurde beklaagde J.D. via Facebook een vriendschapsverzoek naar een 27-jarige vrouw, die in dezelfde buurt opgroeide als hij. Omdat hij bizarre teksten meestuurde, wees het slachtoffer het verzoek af en blokkeerde ze D. Maar in april 2022 begon de man plots haar social media-profielen vol te plaatsen met publieke berichten waarin hij haar zijn door God uitverkoren bruid noemde. “De berichten waren vaak agressief en soms zelfs pornografisch van aard”, stelde procureur Jinmin Arnou.

Tegenover de politie herhaalde D. dat God hem beval om met het slachtoffer te trouwen. “Maar ze speelt hard to get”, stelde hij. D. beloofde te stoppen met zijn berichten, maar daar kwam niets van in huis. Toen de vriend van het slachtoffer hem aanmaande te stoppen, bedreigde D. hem. “Let op of ik zal opnieuw iemand doodkloppen”, verwees de Oostendenaar weinig omfloerst naar feiten van elf jaar geleden. D. deelde toen samen met een kompaan zware klappen uit aan een Indische man, die tijdens de feiten een hartstilstand kreeg. Hij kreeg hiervoor vier jaar cel, de helft met uitstel.

Schadevergoeding

Het slachtoffer vroeg een voorlopige schadevergoeding van bijna 12.000 euro. “Hij ziet het als zijn goddelijke roeping om te huwen met mijn cliënte”, pleitte meester Sebastien Verteneuil. “Hij noemt haar the bride of Christ en zichzelf koning Jehova. Hij heeft geen enkel schuldbesef en zelfs gisteren plaatste hij nog berichten. Dit is zeer verontrustend. Hij is een tikkende tijdbom en heeft psychiatrische hulp nodig. Intussen durft mijn cliënte niet meer op bezoek te gaan bij haar ouders want de beklaagde woont in dezelfde straat.”

De procureur beaamde dat een psychiatrisch onderzoek zich opdringt met het oog op een eventuele internering. De rechter stelde hiertoe de zaak uit. J.D. kwam vrijdag zelf niet opdagen voor zijn proces. (AFr)