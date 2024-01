Gistelnaar riskeert alsnog twee jaar effectief voor relatie met dertienjarig meisje: “Hij leefde de voorwaarden niet na”

Een 30-jarige man uit Gistel riskeert voor de Brugse strafrechtbank alsnog twee jaar effectieve celstraf voor verkrachting, aanranding en aanzetten tot ontucht. M.G. kreeg die straf met uitstel opgelegd, maar zou zijn voorwaarden hebben geschonden.

Tussen augustus en december 2017 had M.G. seksuele betrekkingen met een toen dertienjarig meisje. De feiten speelden zich af in Torhout en Ichtegem, onder meer in het hok bij de weide waar het paard van de beklaagde staat. Dat verklaarde het slachtoffer tijdens een audiovisueel verhoor. Volgens het meisje dreigde G. er ook mee om naaktfoto’s van haar aan haar moeder te bezorgen.

Eind juli 2018 vroeg M.G. aan een toen vijftienjarig meisje om hem pikante foto’s te bezorgen. Zelf stuurde hij haar via Snapchat een filmpje waarop te zien was hoe hij masturbeerde. Na die feiten werd M.G. opgepakt en zat hij een tweetal maanden in voorhechtenis.

Volgens M.G. waren de seksuele betrekkingen met het 13-jarige meisje met wederzijdse toestemming en was er sprake van een relatie. Maar omdat jongeren van die leeftijd wettelijk gezien niet kunnen instemmen met seks, viel de verkrachting niet te betwisten.

Voorwaarden geschonden

Eind november 2019 kreeg M.G. twee jaar voorwaardelijke celstraf. Hij speelde ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Maar omdat hij zijn voorwaarden niet correct naleefde, vroeg procureur Jochen van Aalst om ze te herroepen en de celstraf effectief op te leggen.

Volgens de procureur volgde M.G. nog steeds niet het verplichte leerproject voor daders van seksueel geweld. “Maar dat is dan ook het enige minpuntje”, verweerde M.G. zich. “Door een rijverbod raak ik moeilijk in Brugge om die cursus te volgen. En als ik te lang op de bus zit moet ik overgeven. Maar alle andere voorwaarden heb ik nageleefd.”

De uitspraak volgt op 2 februari. (AFr)