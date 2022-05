Gilbert (63) vecht vijf weken na hameraanval in Knokke-Heist nog steeds voor zijn leven

“Zijn zicht zal mogelijk nooit meer hetzelfde zijn. En in het ergste scenario zal er sprake zijn van verlamming. Zijn schedel moest volledig verwijderd worden. Het blijft bang afwachten.”

Vijf weken na de gruwelijke hameraanval in Knokke-Heist, vecht Gilbert Vlietinck (63) nog steeds voor zijn leven. De verwondingen die de man opliep, zijn verschrikkelijk, zegt zijn dichte familie. Zijn stiefzoon, die de hamerslagen uitdeelde, blijft ondertussen zwijgen tegen de speurders.

Laffe daad

“Elke dag ga ik mijn broer bezoeken. En telkens opnieuw is het schrikken om hem zo te zien liggen. Gilbert is zo’n liefdevol persoon. Dat net hij het slachtoffer moest worden van zo’n laffe daad, is verschrikkelijk. En waarom? Hij deed alles voor zijn stiefzoon.”

Carine Vlietinck kan haar woede amper verstoppen wanneer ze terugdenkt aan die bewuste 7 april. Gilbert Vlietinck was die middag thuis, samen met zijn tweede echtgenote en haar kleindochter. Plots daagde Thierry V. (44) op aan hun voordeur. De veertiger is de stiefzoon van Gilbert en kwam duidelijk niet om gezellig koffie te drinken. Als een wildeman probeerde Thierry het huis binnen te dringen.

Vijftien slagen

Waarom Thierry zo tekeerging, blijft onduidelijk. Uiteindelijk besloot Gilbert naar buiten te komen in de hoop zijn stiefzoon te kalmeren. Het is op dat moment dat de zestiger het slachtoffer werd van een laffe aanval. Thierry V. sloeg zijn stiefvader diverse keren op het hoofd met een hamer. Tot vijftien keer, volgens een getuige.

De gevolgen waren verschrikkelijk. Gilbert bleef roerloos liggen op straat en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar vecht hij, vijf weken na de feiten, nog steeds voor zijn leven.

Schedel verwijderd

“Het zijn verschrikkelijke weken geweest”, zucht zijn zus Carine. “De dokters hebben de comamedicatie diverse keren moeten verzwaren. Volgens hen is het een wonder dat mijn broer nog leeft. En eerlijk? Ik heb hetzelfde gevoel.”

“Als je de foto’s bekijkt van zijn schedel, dan was de impact van de hamerslagen ongelofelijk groot. Zijn schedel zat twee centimeter in zijn hersenen geboord en was gebarsten. De dokters hadden geen andere keuze dan de schedel volledig te verwijderen. De druk in zijn hoofd was te groot.”

Jarenlange revalidatie

Sinds enkele dagen is de situatie van Gilbert ietwat verbeterd, al is dat relatief te noemen. “Het blijft bang afwachten”, vervolgt zijn zus. “Zonder de machines krijgen de dokters zijn hart, longen en bloeddruk moeilijk onder controle. Volledig zelfstandig ademen lukt ook nog niet zonder de machines. Er zit een canule in zijn keel om de ademhaling te verbeteren en met een drain wordt nog steeds vocht uit zijn hoofd gehaald.”

“We kunnen alleen maar hopen op het beste. Zijn zicht zal mogelijk nooit meer hetzelfde zijn. En in het slechtste geval zal hij verlamd zijn, al kunnen de dokters daar momenteel geen concrete uitspraken over doen. Maar de revalidatie zal wellicht jaren duren. Als mijn broer in de tussentijd niet sterft aan zijn verwondingen. Al blijft hij ons verbazen. Bij momenten is hij zelfs al bij bewustzijn.”

Raadkamer

Voor de dichte familie van Gilbert zijn het evenwel zware tijden. “Waarom? Op die vraag willen we een antwoord. Het is me een raadsel wat die man bezielde. Het was zo’n laffe aanval. Zomaar, uit het niks. Onmenselijk”, maakt Carine zich kwaad.

Op die vraag komt evenwel voorlopig geen antwoord. Thierry V. blijft volgens zijn advocaat zwijgen tegen de speurders. De man was in het verleden al meer dan tien jaar lang geïnterneerd na een reeks diefstallen, maar werd in april 2019 genezen verklaard. De verdachte verscheen voor de raadkamer in Brugge en blijft weinig verrassend langer in de cel. (MM)