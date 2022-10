Gilbert (63) getuigt over gruwelijke hameraanval: “Mijn zicht en geur ben ik voorgoed kwijt”

“Waarom? Waarom? Ik weet het niet. Alles heb ik voor hem gedaan.” Zes maanden nadat Gilbert Vlietinck (63) het hoofd werd ingeslagen met een hamer, vertelt de man over zijn lijdensweg. Zijn stiefzoon sloeg 14 (!) keer op Gilberts hoofd, terwijl hij al roerloos op de grond lag. Dat de man het overleefde, is een wonder. “Maar mijn zicht en geur krijg ik nóóit meer terug”, getuigt Gilbert.

7 april 2022: op die dag stopt het leven van Gilbert Vlietinck (63). Althans voor een groot deel. De zestiger maakt zich die dag samen met zijn echtgenote Gratienne (69) en haar 10-jarige kleindochter – die voltijds bij het koppel woont na het overlijden van haar ouders – op voor een 14-daagse vakantie naar een camping. Alles staat klaar voor vertrek, tot plots Thierry V. (44) opduikt in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist. Niet voor een vriendelijk gesprek, zou al snel blijken.

Gilbert en Gratienne zijn bovendien extra op hun hoede, omdat V. nauwelijks een week eerder nog een pak slaag verkocht aan zijn moeder. Nota bene nadat ze hem eerst binnenliet om hem te helpen. De deur openen doen ze die bewuste 7 april dan ook niet, maar als Thierry met geweld de deur probeert te forceren en de ruiten inslaat, ziet Gilbert geen ander oplossing dan naar beneden te gaan. Aan de voordeur komt het tot een woordenwisseling met V., die vlak erna zijn stiefvader aanvalt.

Niet met zijn vuisten zoals hij een week eerder deed tegen zijn moeder, wél met een hamer. Wanneer Gilbert op de grond ligt, gaat V. als een wildeman tekeer. “In totaal heeft hij me blijkbaar 14 keer op het hoofd geslagen”, vertelt Gilbert. “Zelf kan ik me niks meer herinneren. Gelukkig misschien, want het was een verschrikkelijk beeld, laat ik me vertellen.” De 63-jarige man vertelt het vanuit zijn zetel in de woonkamer, maar heeft het emotioneel duidelijk moeilijk. “Onze buurman heeft hem van mij moeten trekken, anders was hij wellicht blijven slaan… En waarom? Waarom kwam hij gewapend met een hamer naar ons huis? De vraag stellen is eigenlijk het antwoord weten, maar ik weet absoluut niet wat we hem ooit misdaan hebben. Kwam hij voor mij? Voor zijn moeder? Het maakt weinig uit. Alles probeerden we voor Thierry te doen. We begrijpen het niet.”

Op de achtergrond luistert Gratienne met de tranen in de ogen mee. Dat het net haar eigen zoon is die haar echtgenoot – het koppel leerde elkaar 27 jaar geleden kennen en is ondertussen 25 jaar getrouwd – zo toetakelde, maakt het voor haar extra zwaar om dragen. “Maar eigenlijk had hij die dag nooit meer vrij mogen rondlopen”, zucht ze.

“Een week eerder, toen hij mij sloeg, had ik de politie al gezegd dat ze hem moesten oppakken en laten opnemen. Alleen gebeurde dat niet. Weet je, Thierry kampt al héél lange tijd met psychologische problemen en zat al in verschillende psychiatrische instellingen. Hij nam op het moment van de feiten ook al twee maanden zijn medicatie niet meer, hoorden we van zijn begeleidster. Heeft hij een psychose gehad? Wellicht. Maar dat spreekt zijn verschrikkelijke daden niet goed”, zegt Gratienne.

Schedel verwijderd

Gilbert mag dan wel weer thuis zijn, hetzelfde wordt zijn leven en dat van zijn omgeving nooit meer. “Drie weken lag ik in coma”, vertelt de man. “De dokters gaven me héél weinig kans. Dat ik nog leef, is eigenlijk al een wonder. Door de slagen met die hamer was mijn schedel verbrijzeld. De splinters zaten twee centimeter in mijn hersenen geboord. Ze hebben mijn volledige schedel moeten verwijderen. Als ik al zou overleven, zou ik blind, doof en verlamd zijn aan mijn linkerkant, vertelden de dokters tegen mijn familie.”

“Het zijn héél moeilijke weken geweest, waarin we meer dan eens dachten dat we Gilbert kwijt waren”, pikt Gratienne in. “Eigenlijk dachten we al dat het fataal was toen hij hier op straat lag.”

Na enkele weken ontwaakte Gilbert uit coma. En begon hij opnieuw mensen te herkennen. Amper acht weken na de hameraanval verliet hij zelfs al het ziekenhuis. Eerst nog in een rolstoel, maar ook die schoof de man snel aan de kant. Zelfs de hersenchirurgen staan versteld van zijn evolutie. “Ik kon er niet blijven. Ik voelde me er zo ongelukkig en ben 17 kilo vermagerd”, legt Gilbert uit. “ Mijn zicht ben ik voorgoed kwijt. Met mijn ogen zelf is nochtans niks mis. Door de klappen op mijn hoofd zijn er ergens twee ‘kabeltjes’ geknapt, die zorgen voor de verbinding met mijn hersenen. Ook mijn geur komt nooit meer terug. Net zoals ik nog vaak problemen heb met mijn evenwicht en het kortetermijngeheugen.”

Op de achtergrond staat een foto van June, het 10-jarig kleindochtertje van zijn echtgenote waar ze ondertussen al enkele jaren voltijds voor zorgen. “Dat ik haar nooit ga zien opgroeien… Dat was nochtans mijn droom. We hebben zo’n goeie band. (krijgt het moeilijk) Ze is wel enorm behulpzaam. “Parain, wat ga je doen? Ik ga mee”, zegt ze dan als ik probeer iets zelfstandig te doen. Natuurlijk raakt me dat.Maar de momenten van vroeger komen nooit meer terug. Mijn leven is volledig verwoest door hem. Ik was altijd een heel actief persoon, sportief ook. Genoot volop van uitstapjes met mijn kleinkinderen. En nu? Wat blijft daar nog van over? Voor alles moet ik hulp vragen. Ik wil zoveel mogelijk zelf doen, maar het gaat simpelweg niet. Plots kan ik mijn evenwicht verliezen en vallen.”

Gilbert en Gratienne wonen in een huurappartement met heel wat trappen. Geen evidente opgave voor iemand die net zijn zicht verloor. Daarom kijken ze al enige tijd uit naar een nieuwe woonst. Evident is dat evenwel niet. “Ook emotioneel is het zwaar om hier te blijven wonen”, vertelt het koppel. “Niet alleen voor ons, maar ook voor June. Zij heeft Gilbert die middag zien liggen op straat. Ach, dat kind heeft al veel te veel meegemaakt op haar leeftijd”, zeggen Gilbert en Gratienne in tranen.

Ondanks alle ellende probeert Gilbert toch zo positief als mogelijk te blijven. “Ik ben altijd blijven vechten. Hoe raar het ook klinkt: in mijn coma had ik de keuze om te stoppen met vechten, dat wéét ik. We proberen ons nu aan te passen aan een nieuw leven. Binnenkort leer ik een blindenstok te gebruiken en op termijn is het de bedoeling om een blindengeleidenhond te krijgen”, zegt Gilbert.

Of ze nu hopen dat Thierry een lange celstraf krijgt, vragen we tot slot. “Neen. Natuurlijk zijn we kwaad, maar wat lost het op om hem een paar jaar op te sluiten en erna weer vrij te laten? Een internering is het beste voor iedereen”, besluit het moedige koppel. (MM)