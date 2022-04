Gezicht jongeman (24) gebroken na vechtpartij in ’t straatje’: “Daders moeten van straat worden gehaald”

Twee kaken, kin en oogkas op drie plaatsen gebroken. Dat is het medisch bulletin van een 23-jarige jongeman die vrijdagnacht in de uitgaansbuurt in Kortrijk in elkaar werd geslagen. “Gewoon, omdat mijn broer vroeg om wat op te letten toen hij in ’t straatje werd aangelopen”, klinkt het verbouwereerd bij de zus van het slachtoffer.

Vrijdagnacht rond 2 uur stond de 24-jarige jongeman in de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat een sigaretje te roken. Plots liep een andere jongeman met zijn schouder tegen hem aan. De twintiger vroeg uit te kijken waar hij liep. “Voldoende voor dat heethoofd om zijn vriend te halen en mijn broer te beginnen slaan”, vertelt de zus. “Ze haalden in een café nog andere vrienden. In totaal sloegen en schopten zo’n tien personen hem neer. Zelfs toen hij op de grond lag, bleven ze hem op het hoofd schoppen. Schandalig. Wat ook erg is dat heel wat anderen er gewoon stonden op te kijken, zonder tussen te komen of de politie te bellen.”

Verschillende operaties

Het slachtoffer kon uiteindelijk ontkomen in de richting van het station maar werd nog even achtervolgd. “Hij moest van één van hen zijn excuses aanbieden omdat er bloed op zijn witte bodywarmer was terecht gekomen”, vertelt zijn zus vol ongeloof. “Er volgden nog wat klappen.” Met een vriend slaagde het slachtoffer er in naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te rijden. Daar verblijft hij vandaag nog altijd. “Hij heeft al operaties achter de rug”, aldus zijn zus. “Hij kan geen vaste voeding eten, moet alles via een rietje drinken of eten. Dit kan toch niet meer door de beugel. En dat gebeurt niet voor het eerst in ’t straatje.”

Namen doorgespeeld

De politie is op de hoogte over de vechtpartij en is die volop aan het onderzoeken. De camerabeelden in de uitgaansbuurt zijn daarbij handige hulpmiddelen. “Ik ging vrijdagnacht en zaterdag ook zelf al op onderzoek en slaagde er toch al in enkele namen door te spelen”, aldus de zus. “Hopelijk kunnen de daders snel geïdentificeerd en opgepakt worden. Zo’n gasten moeten van de straat.” (LSi)