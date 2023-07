Geweld tussen winkelrekken: persoon gewond bij vechtpartij in supermarkt in Poperinge

Opschudding maandagavond in de vestiging van een supermarktketen in Poperinge: bij een vechtpartij vlogen tal van winkelproducten in het rond.

Politiezone Arro Ieper kreeg maandag om 18.10 uur melding van een incident in de vestiging van Colruyt aan de Duinkerkestraat in het centrum van Poperinge. De politie ging ter plaatse voor een mogelijke vechtpartij. Daarbij sneuvelden verschillende winkelproducten. Een getuige postte een filmpje van het incident op sociale media.

“Ik ben tussenbeide gekomen”, zegt Jessica Decrock (32) uit Heuvelland. “Het moet rond 18 uur geweest zijn, toen ik plots hoorde dat er klappen uitgedeeld werden tussen twee mannen van vreemde origine. Mensen én kinderen raakten in paniek, want ze begonnen te gooien met flessen melk, bokalen, snijplanken… eigenlijk alles wat ze konden vinden in de winkelrekken. Ik kreeg ook een pot naar mijn hoofd gegooid, maar kon die nog net ontwijken.”

Familiekwestie

Volgens de vrouw is een familiekwestie de oorzaak van het conflict. “Ook een tweede omstaander, die zijn zwangere partner wou beschermen, probeerde de twee uit mekaar te houden”, vervolgt Jessica. “Die mannen waren tot alles in staat. Het kon veel erger afgelopen zijn. Een van de twee kemphanen bloedde aan het hoofd.”

De politie bevestigde dat één van hen gewond raakte. “Er zijn geen arrestaties gebeurd”, klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen. “De verdachten zullen verhoord worden. Nadien wordt het dossier overgemaakt voor verder gevolg.” (TP)