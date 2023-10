Gewapende overval in nachtwinkel in Wervik: “Graaiden geld uit de kassa, terwijl ze pistool op mij richtten”

Zaterdagavond even voor elf uur vond in de ‘nachtwinkel’ Sana Shop op de hoek van de Molen- en Tramstraat in Wervik een gewapende overval plaats. Drie daders gingen aan de haal met de inhoud van de kassa. De gewapende diefstal vond plaats met geweld en bedreiging.

Een vierde dader zat wat verderop in het begin van de Bakkerstraat te wachten in een auto. De politie kwam ter plaatse. In het kader van het lopend gerechtelijk onderzoek worden door de politie geen details over de daders gegeven. “Ze zijn hier amper twintig seconden binnen geweest”, zegt de zaakvoerder.

Daders onherkenbaar

“In de winkel hangen camera’s en we hebben beelden. Geen van de daders is evenwel herkenbaar, want ze droegen een bivakmuts. Ik zat boven en ben niet naar buiten gelopen omdat ik hoorde dat ze gewapend waren.”

Familie van de zaakvoerder hield de Sana Shop open. “Ik was iets aan het eten en zat tussen de toog en het rek met sigaretten”, vertelt de man. “Twee daders kwamen direct achter de toog en graaiden het geld uit de kassa. Een derde dader bleef voor de toog staan en richtte een pistool op mij. De drie mannen waren in het zwart gekleed en hadden een kap over het hoofd. Ik kon alleen hun ogen zien.”