Gewapende jongeman verschanst zich in woning in Assebroek na bedreiging van meisje op straat

Assebroek is maandagnamiddag opgeschrikt door een politieactie in de Evert van ’t Padstraat. Dat gebeurde nadat een gewapende jongeman zich had verschanst in een woning. Vlak voordien had hij op straat een meisje bedreigd.

Het was een alerte burger die omstreeks 16 uur de schermutseling opmerkte. Op straat had een jongeman het aan de stok gekregen met een meisje. Hij was gewapend met een mes en volgens de eerste informatie bedreigde hij haar. Uiteindelijk sloeg hij op de vlucht, waarna de burger hem in het oog hield en zag waar hij binnenging.

De politie kwam meteen ter plaatse met verschillende patrouilles en sloot de volledige straat volledig af. De jongeman bleek met zijn mes in zijn eigen woning te zijn gevlucht en wou aanvankelijk niet naar buiten komen. Uiteindelijk kon de politie hem relatief snel toch overhalen en kwam de verdachte op eigen houtje naar buiten.



Hij werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Daaruit zal moeten blijken wat hem bezielde. Het meisje dat bedreigd werd, zou ongedeerd zijn.