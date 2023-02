‘Gevaarlijkste gevangene van het land’ doet het weer: Ringo De Witte verwondt twee cipiers

Ringo De Witte, de 48-jarige eeuwige bajesklant uit Roeselare, laat weer van zich horen. De man verwondde afgelopen weekend twee cipiers van de gevangenis in Antwerpen, na een zoveelste woede-uitbarsting. Hij wordt overgeplaatst, al is de vraag waar hij nog heen kan.

Eigenlijk zou Ringo De Witte niet in de gevangenis mogen zitten. Vijf jaar geleden besliste een rechtbank dat de man geïnterneerd zou moeten worden en dus een plaatsje zou moeten krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum. De Witte zat ook een tijdlang in zo’n centrum maar omdat het ook daar verkeerd liep, belandde hij opnieuw in een echte gevangenis.

Deze keer in Antwerpen, waar het dus afgelopen zondag opnieuw tot een schermutseling kwam. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk maar zeker is dat twee cipiers klappen kregen en een tijdlang ‘out’ zijn. In de cel van De Witte zou bovendien ook een steekwapen gevonden zijn.

Door de verscheidene agressie-incidenten in de gevangenis kreeg Ringo De Witte, afkomstig uit Roeselare, de voorbije jaren de twijfelachtige eer om als ‘de gevaarlijkste gevangene van het land’ door het leven te gaan. In vrijwel elke gevangenis waar hij ooit zat, kwam het tot woede-uitbarstingen. Soms tegen medegevangenen, zoals Kim De Gelder of Roland Janssens, maar voornamelijk tegenover cipiers.

In een gesprek met weekblad Dag Allemaal getuigde Ringo De Witte daar vorige week nog zelf over. “Ik vloog overal buiten omdat ik personeel aanviel en cellen en afdelingen afbrak. Ondertussen heb ik al 28 jaar vastgezeten. Ik ben van mening dat ze me nooit meer moeten vrijlaten”, aldus De Witte. Het gevangeniswezen is van plan om De Witte nog deze week naar een andere strafinstelling over te brengen.