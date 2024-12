Getuigen willen niet spreken: Twee vrouwen die slaags geraken omwille van man krijgen opschorting

Een 25-jarige en 51-jarige vrouw die begin dit jaar slaags raakten voor een horecazaak in Koksijde omdat ze beiden voor dezelfde man wilden gaan, zijn door de strafrechter beiden schuldig bevonden. Beiden kregen wel opschorting van straf maar vroegen de vrijspraak.

Op 31 januari brak er op straat voor een horecazaak in Koksijde een gevecht uit tussen de 25-jarige S.D. en de 51-jarige A.V. Tussen beide dames in Koksijde klikt het al langer niet. Aanleiding van het dispuut tussen S.D. en A.V. zou een mannenkwestie zijn. Daarbij zou de partner van de 25-jarige S.D. haar laten vallen hebben voor de 51-jarige A.V. Tussen beide dames was er al vaker tumult en op 31 januari raakten ze slaags. “Het gaat om wederzijdse slagen en verwondingen”, vindt het openbaar ministerie.

“Beide dames gaven ook dat ze slagen hebben uitgedeeld. Ze grepen elkaar bij de haren en sloegen elkaar in het gezicht. Nadien legden ze wel tegenstrijdige verklaringen af. Feit blijft wel dat S.D. door de feiten een maand niet kon werken.” Ze riskeerde er dan ook een iets zwaardere straf voor. Maar beide vrouwen vroegen de vrijspraak en legden de schuld bij de ander. De rechter vroeg daarop aan het parket om enkele getuigen te verhoren. “Maar niemand wil daarop ingaan, en ook de camerabeelden zijn niet meer beschikbaar”, legde de procureur uit. En dus oordeelde de rechter dan maar zelf maar gaf ze beide vrouwen de gunst van de opschorting. (JH)