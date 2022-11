Gerucht van betoging zorgde opnieuw voor verhoogde bewaking rond wijk woning Vincent Van Quickenborne

In Kortrijk hebben tal tal van politieploegen zondagnamiddag de buurt van de woning van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in de gaten gehouden. Dat gebeurde nadat de politie een gerucht opving dat er een betoging op til was na het dodelijke mesincident met een Brusselse agent.

Verschillende politieploegen hielden sinds 15 uur zondagnamiddag de straten rond de woning van de minister in de gaten. “Na een gerucht dat er betogers aan zijn woning zouden opduiken”, aldus de politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). De politie van de zone Vlas kreeg onder meer versterking van politieploegen uit Oostende en Brugge.

Van betogers was uiteindelijk geen sprake. Het maakte wel duidelijk dat in de nasleep van de dodelijke mensaanval op twee agenten in Schaarbeek (Brussel) de spanning hoog blijft. Het incident zorgde voor een vete tussen de politievakbonden en de minister. De vakbonden verwijten de minister te weinig te doen aan geweld tegen de politie. Ze eisten zelfs zijn ontslag.

Rond 17 uur bouwde de politie haar aanwezigheid opnieuw af omdat “er niets meer te verwachten valt”. De rest van de avond hield de politie de buurt wel nog nauwlettend in het oog. (LSi)