Gerecht heropent onderzoek naar shaken baby bij onthaalmoeder uit Veurne in 2020 na nieuwe feiten voor de zomer

Het gerecht in Veurne heropent het onderzoek naar een geval van shaken baby bij een onthaalmoeder in Veurne van twee jaar geleden. Omdat er bij diezelfde onthaalmoeder intussen nieuwe feiten gemeld werden met een baby vlak voor de zomer.

“Door die nieuwe feiten verzamelden de ouders van baby Jules zelf ook nieuw elementen”, zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche. ”Ze zijn opgelucht en hopen dat de waarheid aan het licht komt.”

Op 9 februari 2020 verbleef de toen zes maanden oude baby Jules bij de onthaalmoeder in Veurne. In de namiddag werd het kind afgehaald door een babysit. Vervolgens gingen de grootouders Jules ophalen waarna uiteindelijk ook de ouders hun oogappel haalden. Zij merkten meteen dat er iets mis was. Jules was onwel en moest overgeven. Meteen werd naar het AZ West gegaan waar de artsen onmiddellijk het shaken babysyndroom vaststelden. Er was geen tijd om het kind naar het UZ in Gent te brengen. “Het scheelde een uur of Jules was echt in levensgevaar en overleefde niet”, zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche. Het onderzoek dat volgde draaide op niets uit. “Omdat er mogelijk meerdere partijen waren die dag kon het niet met zekerheid vastgesteld worden waar het kind de shaken baby opliep.”

Nieuwe feiten

Nu, tweeënhalf jaar na de feiten, wordt dat onderzoek door dezelfde onderzoeksrechter heropend. Concrete aanleiding is het feit dat een andere baby, baby Noa, ook in het ziekenhuis belandde nadat het mogelijk hardhandig door elkaar was geschud bij diezelfde onthaalmoeder. Dat onderzoek loopt nog. “Naar aanleiding van de nieuwe feiten met baby Noa zijn ook de ouders van Jules nieuwe elementen beginnen verzamelen”, zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche. “Een daarvan is dat baby Jules een schram op de arm had waarvan we zeker zijn dat die opgelopen werd in de crèche maar waar geen onderzoek naar gevoerd werd. In de dagelijks notities van de onthaalmoeder staat dat de dag zonder bijzonderheden verlopen was maar in haar verhoor nadien gaf ze toe dat er wel degelijk problemen waren geweest. Hier is geen verder onderzoek naar gebeurd. Uiteraard is het grootste nieuwe element nu het feit dat de onthaalmoeder nu ook verdacht wordt van nieuwe feiten vlak voor de zomer met baby Noa. Intussen zijn er ook klachten gekomen van andere ouders tegen die onthaalmoeder. Bovendien worden onze bewijzen gesterkt door de beslissing van Kind & Gezin om de vergunning van de onthaalmoeder in te trekken, zonder een proces af te wachten.”

Ouders opgelucht

De onderzoeksrechter zal nu nieuwe onderzoekdaden stellen in het oude dossier van baby Jules. “De ouders van Jules zijn opgelucht dat het onderzoek nu heropend werd”, vervolgt Vandenbussche. “Je mag niet vergeten dat zij al twee jaar door een lijdensweg gaan. Zij zien nog steeds dat Jules de blijvende gevolgen heeft van de opgelopen shaken baby. De jongen kampt met een motorische achterstand. Zij zijn er altijd van overtuigd geweest dat er iets gebeurde met hun kind en hopen dat de waarheid eindelijk naar boven komt. Zij weten ook dat het onderzoek nog lang kan duren maar zijn blij dat er toch opnieuw iets zal gebeuren.” Het onderzoek kan mogelijk wel lange tijd in beslag nemen. (JH)

