Geldboete voor dronkenlap die zich van huis vergiste en voordeur van overbuurvrouw instampte in Brugge

Een 32-jarige Pool heeft voor de Brugse rechtbank een geldboete van 1.600 euro gekregen nadat hij in stomdronken toestand de voordeur van zijn overbuurvrouw instampte.

In de nacht van 28 op 29 januari werden een vrouw en haar dochter uit Sint-Andries brutaal gewekt door luid gebonk op de voordeur. De vrouw ging een kijkje nemen en zag tot haar grote verbazing hoe haar Poolse overbuurman onderaan de glazen deur een gat had gestampt via hetwelk hij naar binnen probeerde te kruipen.

Klaarblijkelijk had de stomdronken man zich van woning vergist, waardoor zijn sleutel niet meer paste. Toen hij zijn stommiteit inzag waggelde hij de straat over naar zijn eigen woning. “Hun voordeuren leken inderdaad op elkaar”, aldus de procureur, die een maand celstraf met uitstel vorderde.

Het parket stelde A.T. aanvankelijk een minnelijke schikking voor, maar omdat hij die niet betaalde kwam de zaak voor de rechtbank. Daar kwam de beklaagde evenwel niet opdagen. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg 1.300 euro schadevergoeding toegekend. “Hij heeft zich nog altijd niet komen verontschuldigen”, zuchtte ze. (AFr)