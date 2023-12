Geldboete voor Bruggeling die meisje (16) te lijf ging na belletjetrek: “Ze schold mij uit voor kankerkop”

Een 51-jarige man uit Assebroek heeft voor de Brugse rechtbank een effectieve geldboete van 600 euro gekregen voor opzettelijke slagen. Hij trok een tienermeisje bij de haren naar de grond omdat ze met haar vriendinnen belletjetrek had gedaan. Het openbaar ministerie had een werkstraf gevraagd.

Op 5 november vorig jaar klonk om 23.30 uur de deurbel bij J.G. (51). De man ging opendoen en zag hoe een groep meisjes de benen nam. Omdat het lang niet de eerste keer was dat hij ’s avonds laat slachtoffer werd van belletjetrek, besloot de vijftiger de meisjes op zijn fiets achterna te gaan. Het kwam tot een confrontatie waarbij J.G. een 16-jarig meisje bij de haren tegen de grond trok. Een ander meisje kon dat filmen met haar gsm.

J.G. kwam zich zonder advocaat verantwoorden voor de Brugse strafrechtbank. “Ik moet vroeg gaan werken en heb mijn slaap nodig”, legde hij uit. “Toen ik die meisjes op hun gedrag aansprak riepen ze fuck you en scholden ze mij uit voor kankerkop. Ze gooiden ook mijn fiets tegen de grond. Dan heb ik inderdaad een lichte tik uitgedeeld. Dat had ik niet mogen doen. Maar de opvoeding laat vandaag de dag nu eenmaal vaak te wensen over. Ze hadden een lesje nodig.”

Omdat J.G. in een ver verleden al enkele veroordelingen opliep, kon hij geen straf met uitstel meer krijgen. De procureur stelde daarom een werkstraf voor. Dat zag J.G. evenwel niet zitten. “Ik krijg dit niet gecombineerd met mijn job”, stelde hij. “Die meisjes hebben alles uitgelokt, maar ik word nu gestraft.” De rechtbank maakte J.G. er attent op dat ook een pedagogische tik strafbaar is. (AFr)