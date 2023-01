Geldautomaat van bpost door vandalen vernield in Torhout

Vandalen hebben vrijdagavond of tijdens de nacht een bankautomaat van bpost vernield in Torhout. Volgens de politie gaat het om puur vandalisme. Of de feiten gepleegd kunnen zijn door dezelfde daders die vrijdagavond drie wagens in brand staken in het centrum van Torhout moet het onderzoek duidelijk maken.

Het was in de loop van zaterdagochtend toen de politie melding kreeg dat er iets gebeurd was aan de geldautomaat van bpost in de Lichterveldestraat in Torhout. Daarbij werd gewag gemaakt dat het misschien om een plofkraak zou gaan maar dat is het geval niet. Er werden geen explosieven gebruikt noch werd er brand gesticht. “Het gaat om feiten van puur vandalisme”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

“Er werd geen buit gemaakt maar de schade aan de geldautomaat is aanzienlijk. Ze is buiten gebruik. Het onderzoek loopt.” De daders gingen in elk geval met fors geweld tekeer want het onderste deel van de automaat werd volledig vernield. Hard plastic werd kapot geslagen en er is schade aan het numeriek klavier. De bank heeft de automaat buiten werking gesteld.

Link met brandstichters?

Dat de feiten vrijdagavond of in de loop van de nacht gepleegd werden net op het moment dat er in het centrum van Torhout drie auto’s in brand werden gestoken is opvallend. Toch is het absoluut niet zeker of er een link is tussen beide feiten en of dit het werk kan zijn van dezelfde daders. Er werd geen brand gesticht bij het vernielen van de automaat en het kantoor van bpost ligt ook niet in de onmiddellijke buurt van waar de auto’s in brand werden gestoken. In ieder geval is de politie ook hier een onderzoek gestart en zullen wellicht ook hier camerabeelden bekeken worden. (JH)