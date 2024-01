Geen twee jaar cel, maar vrijspraak voor kleerkast (52) die parkeerwachter zou geduwd hebben: “Geduwd? Zou ik nooit doen, ik zou hem hebben geslagen”

Een parkeerwachter uit Menen verklaarde op 15 juli 2022 dat hij een kwalijke duw kreeg van iemand die hij op de bon had gezwierd. De dader, P.D. (52) uit Lendelede, riskeerde twee jaar cel. Zijn advocaat deed de verklaring af als een leugen en kreeg nu gelijk. De rechter gaf de vrijspraak.

Een kwalijke duw en een val tegen de etalage van een winkel. Vijf maanden zou een parkeerwachter uit Menen arbeidsonbekwaam geweest zijn na een geval van agressie. Hij had de 52-jarige P.D. uit Lendelede op 15 juli 2022 op de bon gezwierd na een parkeerovertreding. En dat viel dus niet in goede aarde.

P.D., een boom van een vent, is bovendien al berucht. Een strafregister met meer gewelddelicten dan er op een hand te tellen zijn en ooit zelfs een celstraf van zowat zeven jaar. De man had zijn verleden tegen. Het Openbaar Ministerie vorderde dan ook een celstraf van 2 jaar.

Artrose

Larie en apekool, pleitte zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Een klassiek geval van het leugenpaleis. De politie maakte geen gewag van enige verwonding en ook twee dokters zien niks van verwondingen die eraan gerelateerd kunnen zijn. Die man heeft gewoon artrose.”

Bovendien zouden zijn cliënt en de parkeerwachter een verleden hebben. “Mijn cliënt werd vroeger gepest door het slachtoffer, dat acht jaar ouder is, en zijn broer. Ooit stopten ze hem zelfs in een ton. Nu viseert hij mijn cliënt telkens hij in Menen is. Ook nu probeert hij hem erbij te lappen.”

Vrijspraak

Ook de bouw van P.D. was een argument. “Mijn cliënt weegt ruim honderd kilogram, dat is een monster. Een monster, maar geen ezel. Hij heeft al bijna 10 jaar niks meer uitgevreten, waarom zou hij zich dan laten vangen”, klonk het. De man zelf kreeg destijds het laatste woord. “Er was een discussie, maar mijn vrouw is tussengekomen. Een duw? Duwen is mijn ding niet, ik zou hem hebben geslagen.”

Alle argumenten op een rij genomen, vond de rechter het niet geloofwaardig dat P.D. de parkeerwachter had verwond. De man werd dan ook vrijgesproken. (JD)