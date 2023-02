Geen straf, wel schadevergoeding na burenruzie van elf jaar op wijk in Harelbeke

Een 46-jarige man uit de wijk Ruddershove in Harelbeke moet zijn buurman een schadevergoeding van zo’n 1.250 euro betalen na een schermutseling op de oprit. Een straf legde de rechter niet op. De hele zaak was een gevolg van een burenruzie die al elf jaar (!) aansleept.

Bommetjes gooien, uitlachen, papiertjes aan het raam plakken dat de buurman ‘gay’ en de buurvrouw ‘geil’ is, verwensingen,… Volgens slachtoffer S. (51) is buurman Koen D. al jarenlang bezig met pesterijen in de buurt. Op 1 maart 2020 escaleerde de situatie. Het slachtoffer waste zijn bestelwagen toen hij van achter het raam opnieuw werd uitgelachen door D. Gefrustreerd nam S. zijn tuinslang en spoot de gevel en voordeur van Koen D. nat. Daarop stapte D. naar buiten, gevolgd door zijn hond, die prompt de garage van de buren binnen liep.

Vuistslagen

D. wilde zijn hond halen, S. wou dat verhinderen, spoot zijn buurman nat maar werd naar eigen zeggen met enkele vuistslagen tegen de grond geslagen. Pas toen hij een bierflesje in zijn richting gooide, hield D.er mee op en stapte opnieuw zijn eigen woning binnen. “Na 11 jaar frustraties mocht ik niet met de tuinslang hebben gespoten, maar het is niet zo dat ik toevallig op mijn hoofd viel en op die manier een hersenschudding en een gekneusde schouder opliep”, aldus het slachtoffer.

“Dat hij zes vuistslagen heeft uitgedeeld, is een manifeste leugen”

Dat was nochtans wat D. beweerde. “Dat hij zes vuistslagen heeft uitgedeeld is een manifeste leugen”, aldus de advocaat van D. “Hij is pas naar buiten gelopen toen zijn gevel werd nat gespoten. Dan is hijzelf nat gespoten en is hij bij de kraag gegrepen, getuige zijn gescheurde kraag. Daarop heeft hij zijn arm opgetild en is de buurman geraakt. Er is sprake van wettige zelfverdediging of uitlokking.” Daar ging de rechter niet in mee, maar toch gaf hij D. een opschorting van de uitspraak van de veroordelingen. Dat betekent dat hij geen straf krijgt als hij zich de komende jaren gedeisd houdt.

Verhuis?

Het parket besliste aanvankelijk om het dossier te seponeren. Dat het toch tot een rechtszaak kwam, was het gevolg van de rechtstreekse dagvaarding die S. uitstuurde. Als laatste redmiddel. “Maar ik besef dat een verhuis wellicht de enige oplossing zal zijn”, aldus S. “Wat het vonnis ook zal zijn, de ruzie zal het niet oplossen”, beaamde de rechter. (LSi)