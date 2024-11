Geen straf voor zorgkundige die dementerende vrouw neusbreuk bezorgde in Gistels woonzorgcentrum

Een 39-jarige zorgkundige uit Beernem heeft voor de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor slagen aan een dementerende, bejaarde vrouw in een Gistels woonzorgcentrum. E.D. ontkende de aantijgingen met klem.

Het slachtoffer belandde in de zomer van 2022 in het ziekenhuis voor een probleem met haar galblaas. Maar de artsen stelden bij de dementerende vrouw een arm- en neusbreuk vast. Onderzoek wees uit dat de verwondingen het gevolg waren van een incident op 13 augustus 2022 in het Gistelse woon-zorgcentrum waar de vrouw verblijft.

Al snel kwam zorgkundige E.D. (39) als verdachte in het vizier. De vrouw moest het slachtoffer die avond in bed stoppen, maar een collega hoorde van op de gang geschreeuw. Toen ze ging kijken zag ze dat het slachtoffer een bloedneus had en een angstige indruk maakte. E.D. beweerde dat de vrouw agressief was geworden en zichzelf verwond had.

De procureur hechtte evenwel geen geloof aan het verhaal en vroeg acht maanden cel met uitstel. Hij wees erop dat er eerder al klachten waren over de brute aanpak van de beklaagde. “Een gerechtsdeskundige stelde bovendien vast dat de neusbreuk een externe oorzaak had. Het slachtoffer stond ook niet bekend als agressief.”

De advocate van D. drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Mevrouw kan die neusbreuk evengoed hebben opgelopen door met haar hoofd tegen de zetel te belanden”, pleitte ze. “Ze had wild om zich heengeslagen toen ze haar slaapkleed moest aandoen. Op dat moment stelde mijn cliënte al een huidscheuring aan haar arm op, waarna ze een collega verwittigde.”

Ook D. zelf schreeuwde haar onschuld uit. “Ik heb die vrouw niet mishandeld”, stelde ze. De vrouw werd na het incident ontslagen. Ze werkt nu in een ander woonzorgcentrum. Om haar carrière niet verder te hypothekeren verleende de rechtbank haar de gunst van de opschorting. (AFr)