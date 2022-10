Geen straf voor twintiger na elleboogstoot aan agent na ruzie in De Loods

Geen celstraf van 1 jaar zoals gevorderd door de openbare aanklager, zelfs helemaal geen straf. Een 28-jarige jongeman uit Ieper kreeg van de rechter in Kortrijk een gunst. Nadat hij in café De Loods in Roeselare was buitengezet gaf hij een agent een elleboogstoot tegen de neus.

Na een etentje met een neef en twee vrienden trok J.B. nog naar De Loods. Daar ontstonden problemen en kreeg hij het aan de stok met een buitenwipper. Nadat hij het café was buitengezet en de gemoederen bedaard leken, stapte hij toch nog op een agent af en gaf een elleboogstoot.

De agent liep een neusbreuk op. “Dat was niet de bedoeling”, excuseerde de Ieperling zich voor de rechtbank. “Het gebeurde in een opwelling. Ik was gefrustreerd omdat ik het café was buitengezet.” Hij betaalde ondertussen al de gevraagde schadevergoeding aan de agent en dat speelde een rol in de beslissing van de rechter om hem niet met een correctionele straf op te zadelen. (LSi)