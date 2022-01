Geen straf voor steekpartij door frustraties rond driehoeksrelatie in Izegem

Een kleine steekpartij na frustraties rond een driehoeksrelatie leverde een 31-jarige man uit Izegem geen straf op. De rechter toonde begrip, achtte de steekpartij bewezen maar gaf hem de gunst van de opschorting.

Zes jaar geleden arriveerde Khalid Z. vanuit Marokko in ons land. Hij vluchtte uit het Afrikaanse land weg omdat hij er als homo niet echt begrepen voelde. In Izegem knoopte hij een relatie aan met een andere man, bij wie hij ook inwoonde. “Maar plots nam zijn vriend nog een tweede man in huis en werd hij letterlijk uit de slaapkamer verdreven”, aldus zijn advocaat. “Het frustreerde hem.” Op 9 november 2021 nam Z. een keukenmes mee en stapte naar de plek waar de ‘indringer’ avondschool volgde. Hij zwaaide er met het mes en verwondde hem ook aan het oor. Gefrustreerd, ontgoocheld en met een gebroken hart verhuisde hij na het incident opnieuw naar het asielcentrum in Moeskroen. (LSi)