Geen straf voor partnergeweld en onopzettelijke slagen aan zes maanden oude baby in Tielt

Een 29-jarige Afghaan uit Tielt heeft voor de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor partnergeweld en onopzettelijke slagen aan zijn zes maanden oude dochter. M.M. moet de komende drie jaar wel een resem voorwaarden naleven.

Op 6 april sloeg de Duitse familie van een vrouw uit Tielt alarm. Volgens de familie had M.M. (29) de vrouw opgesloten, geslagen en met een mes bedreigd. Hij zou er ook mee gedreigd hebben hun zes maanden oude dochtertje te vermoorden. De politie snelde ter plaatse, maar van opsluiting bleek geen sprake.

De vrouw verklaarde dat M. haar in het gezicht en op de arm had geslagen. Ze beweerde dat hij er ook mee gedreigd had hun dochtertje van de tweede verdieping uit het raam te gooien. Tijdens de schermutseling was het kindje met het hoofd op de grond terechtgekomen. Vermoedelijk liep ze daarbij een hersenschudding op.

M. ontkende evenwel met klem dat hij geweld gebruikte. “Zijn partner werd door haar familie opgestookt om klacht neer te leggen”, pleitte meester Randall Huysentruyt. “Ze hebben problemen met zijn westerse manier van leven en zijn te kleine bruidsschat.” In een brief aan de onderzoeksrechter liet het slachtoffer kort na de feiten al weten dat ze overdreven zou hebben.

De beklaagde gaf wel toe dat hij die bewuste dag te veel gedronken had. Naar eigen zeggen was de baby per ongeluk op de grond gevallen tijdens een ruzie met zijn vrouw. M. vroeg tevergeefs de vrijspraak voor partnergeweld. (AFr)