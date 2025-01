Geen straf voor Bruggeling die trackers onder wagen ex plaatste en haar ook stiekem filmde onder de douche

Omdat hij zijn relatiebreuk niet kon verkroppen begon een 42-jarige Bruggeling zijn ex te stalken. L.B. filmde haar ook stiekem onder de douche. Toch legt de Brugse rechtbank hem geen straf op.

Na zeventien jaar liep de relatie van L.B. (42) en het slachtoffer eind 2022 op de klippen. De man kon zich daar niet mee verzoenen en begon zijn ex te belagen. Hij dook regelmatig op aan haar woning of op straat en achtervolgde haar ook met zijn wagen. Als ze hem daarop aanspraak verzon hij een smoes. “Ik moest hier toevallig zijn om een brief te posten”, klonk het.

Op 13 juni 2023 sloeg de politie L.B. in de boeien. Hij bekende dat hij dagelijks berichten stuurde naar z’n ex, omdat hij haar terug wou en hun relatie nog een kans wou geven. “Ik had de breuk niet zien aankomen”, stelde hij. Maar het slachtoffer gaf duidelijk aan dat de relatie niet meer goed zou komen en dat ze enkel nog contact wou in functie van de kinderen. Naar eigen zeggen voelde ze zich niet meer op haar gemak.

L.B. ging ver in zijn stalkingsgedrag. Zo maakte hij een vals profiel aan op Instagram om zijn ex te kunnen spreken en plaatste zelfs tot twee keer toe een tracker onder haar wagen. Hij filmde haar ook stiekem onder de douche met een verborgen smartphone. Na zijn verhoor op 13 juni 2023 werd L.B. aangehouden. Drie dagen later kwam hij vrij onder voorwaarden.

De beklaagde liet zijn ex sindsdien met rust en ging ook in therapie. Volgens de gerechtspsychiater is er ook weinig kans op herval. L.B. verleende zijn volle medewerking aan het onderzoek en maakte alles bespreekbaar. De rechtbank hield daar rekening mee verleende de man de gunst van de opschorting.

Aan het slachtoffer moet hij wel 1.400 euro schadevergoeding betalen. (AFr)