Geen straf voor Brit die kopstoten uitdeelde aan de politie tijdens nachtje stappen in Brugge

Tijdens een nachtje stappen in Brugge ging een 33-jarige Brit met vijf politieagenten op de vuist. A.S. deelde daarbij zelfs kopstoten uit. Toch krijgt de man geen straf opgelegd. “Dit was een ongewone en eenmalige samenloop van omstandigheden”, oordeelde de rechter.

Op 12 juni kwam de politie tussenbeide in een vechtpartij in de Sint-Jakobsstraat in Brugge. A.S. (33) begon meteen in het rond te schoppen en te slaan en deelde zelfs kopstoten uit. Ook tijdens zijn overbrenging naar het cellencomplex bleef de Engelsman wild om zich heen stampen. Vijf politiemensen liepen daarbij verwondingen op. Diezelfde nacht beschadigde de dertiger ook nog de slagboom van Hotel Navarra. Toen zijn vrouw dat wou verhinderen, duwde hij haar omver.

A.S. verklaarde dat hij geen agressief karakter heeft, maar dat hij na een vermaakuitstap wellicht te kampen kreeg met een delirium. “Daardoor had ik paranoïde wanen”, stelde hij. De man drukte zijn spijt uit en vergoedde alle schade. De man kwam vanuit Engeland naar het proces afgezakt waar hij berouw toonde. Hij legde daar ook een uitermate positief attest van zijn werkgever voor.

De verdediging drong aan op een opschorting van straf en de Brugse strafrechtbank ging daar op in. “Dit was een ongewone en eenmalige samenloop van omstandigheden”, klonk het. De rechtbank hield ook rekening met het blanco strafregister A.S., die een proeftijd van vijf jaar kreeg opgelegd. Als hij in die periode nieuwe feiten zou plegen kan hij alsnog een straf krijgen voor het geweld van 12 juni. (AFr)