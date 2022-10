Geen oogmerk om te doden volgens rechter: vier jaar effectieve celstraf voor stalker die woning binnenreed in Kortemark

Een 44-jarige Ruddervoordenaar die na een dolle rit een woning binnenreed in Kortemark heeft vier jaar effectieve celstraf gekregen. De man stond terecht voor poging tot moord, maar de Brugse rechtbank achtte het oogmerk om te doden maandag niet bewezen.

Omdat Dieter V. zijn relatiebreuk niet kon verkroppen begon de man in november vorig jaar zijn ex hardnekkig te stalken. De agressieve, drankverslaafde man drong meermaals haar woning in Eernegem binnen waarna zijn ex introk bij haar dochter en haar vriend in Kortemark. Maar ook daar liet V. haar niet met rust. “Hij beschadigde de wagens en terroriseerde het gezin”, pleitte Nadia Lorenzetti, de advocate van het slachtoffer.

Op 3 januari escaleerde de situatie toen V. met zijn wagen achterwaarts een raam aan de voorzijde van de woning stuk reed. De Ruddervoordenaar werd geseind en toen de politie hem ’s anderendaags spotte scheurde hij er in zijn Opel Corsa vandoor. Na een dolle achtervolging reed V. opnieuw de woning van zijn ex binnen, dwars door de houten panelen die de brandweer daags voordien had aangebracht. “De kleinzoon van mijn cliënte zat in de zetel naar tv te kijken toen hij plots met zijn wagen in de woonkamer stond”, aldus Lorenzetti.

Strafblad

Dieter V., die een rijkelijk gevuld strafblad heeft, werd gedagvaard voor een waslijst aan misdrijven, waaronder moordpoging. Maar de man ontkende tijdens zijn proces met klem dat hij iemand wou doden. “Mijn cliënt wou zijn wagen op de oprit van zijn ex parkeren maar de remmen werkten niet goed”, pleitte advocate Mieke Byttebier. “Hij wilde via een pad achter de woning te voet verder vluchten. Het was een ongeluk.”

De Ruddervoordenaar stelde dat hij de pedalen verloor toen hij vernam wie de vriend van de dochter van zijn ex is. De man kreeg in 2009 een levenslange celstraf voor een gruwelijke moord in Oostende. “Toen ik zijn naam googelde ben ik beginnen flippen”, stelde hij. De rechtbank oordeelde maandag dat er geen oogmerk was tot doden. “Anders zou de beklaagde verder de leefkamer ingereden zijn”, noteerde de rechter in zijn vonnis. Maar dat de remmen niet gewerkt zouden hebben veegde de rechter van tafel. Hij verwees daarbij naar het verslag van de verkeersdeskundige die stelde dat de remwerking intact was. (AFr)