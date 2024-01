Geen celstraf, wel voorwaarden voor twintiger die glas in gezicht klant stuksloeg in Brugs danscafé

Een 22-jarige Bruggeling heeft opschorting van straf gekregen voor de letsels die hij veroorzaakte tijdens een ruzie over een vrouw in een Brugs danscafé. G.V. moet wel drie jaar lang voorwaarden naleven.

Op 11 december 2022 liep een discussie over een vrouw zwaar uit de hand in danscafé De Coulissen in de Jakob van Ooststraat in Brugge. G.V. sloeg daarbij een glas stuk in het gezicht van een klant, die met een gapende hoofdwonde in het ziekenhuis belandde. “Hij verloor net niet het bewustzijn en heeft een blijvend litteken in het gezicht”, aldus Siska Lescrauwaet, de advocate van het slachtoffer. “Mijn cliënt is voor het leven getekend.”

Omdat G.V. nog een blanco strafblad had, de feiten bekende én al een voorlopige schadevergoeding van 1.500 euro betaalde aan zijn slachtoffer, drong procureur Jochen van Aalst niet aan op een straf. Hij vroeg de rechter om de jongeman wél enkele probatievoorwaarden op te leggen.

De verdediging kon zich daarin vinden. Advocaat Kris Vincke legde de schuld wel deels bij het slachtoffer, die eerst een vriend van G.V. bij de keel zou hebben gegrepen en een kopstoot gegeven. “Mijn cliënt had de foute reactie om zijn vriend te beschermen”, pleitte meester Kris Vincke. “Hij wist immers tot wat het slachtoffer in staat was. Hij is immers ook geen engeltje. Sinds die feiten gaat mijn cliënt niet langer uit in Brugge. Hij staat correct in het leven, behalve die ene avond.” (AFr)