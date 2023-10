Geen algemene sluiting van de scholen in België na aanslag in Brussel: “Geen reden om ze te sluiten”

Scholen blijven niet dicht door de verhoogde terreurdreiging na de aanslag van maandagavond in Brussel. Dat zeggen premier De Croo en Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts dinsdagmorgen, na afloop van de vergadering bij het Nationaal Crisiscentrum.

Volgens de premier heeft de analyse van het OCAD, het orgaan dat de terreurdreiging analyseert, aangetoond dat er geen specifieke dreiging is naar kinderen of scholen. “Er is geen enkele reden om scholen te sluiten”, aldus De Croo.

“Te grote impact op onze kinderen”

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ziet geen aanleiding tot een algemene sluiting van de scholen binnen of buiten Brussel. “Als je weet hoe groot de impact is van een veralgemeende sluiting van scholen, in de eerste plaats voor onze kinderen zelf, dan weet je ook dat dit echt het allerlaatste middel is”, aldus Weyts, die over de kwestie overleg pleegde met de premier en zijn collega van de Franse Gemeenschap.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) besliste wel al om zijn Brusselse scholen dicht te houden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen beveelt dat niet aan, maar laat de beslissing aan de schoolbesturen.

De Zweedse belangen in ons land krijgen op vraag van het Crisiscentrum wel bijzonder toezicht van de politiediensten.