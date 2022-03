Gedetineerde steekt cipier neer in gevangenis van Brugge

In de gevangenis van Brugge heeft zich zondag in de vooravond een steekincident voorgedaan. Een gedetineerde heeft daarbij een cipier neergestoken. Het slachtoffer liep geen zware verwondingen op.

Zondag omstreeks 17 uur vond in de gevangenis een steekincident plaats. Een cipier werd daarbij aangevallen door een gedetineerde. De cipier zou in de hals geraakt zijn. “Het gaat om een ernstig agressie-incident, maar de verwondingen van het slachtoffer konden ter plaatse worden verzorgd”, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen.

Na het incident werden alle activiteiten in de gevangenis even stilgelegd om het personeel te debriefen en om opvang te voorzien voor het slachtoffer en personeelsleden. De gedetineerde in kwestie werd naar een veiligheidscel overgebracht. “Ondertussen is de situatie terug normaal en kon de nachtploeg van start gaan.”