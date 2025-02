Gasfornuis opengedraaid en molotovcocktail gemaakt, maar tóch ontkent man dat hij appartement opzettelijk in brand stak: “Hij kampte met een psychose”

Onder invloed van drugs stichtte Gregory V. (44) brand in de keuken van zijn huurappartement in de Boekareststraat in Oostende. Even later werd hij ingerekend terwijl hij verderop met een mes stond te zwaaien aan een hotel. Hoewel het vaststaat dat V. vuur aanstak, ontkent hij met klem dat hij opzettelijk handelde. Het OM eist drie jaar cel.

De politie snelde op 13 mei 2022 naar de Hofstraat in Oostende. Volgens een melding stond er een man met een mes te zwaaien in het portaal van een hotel. Maar toen de hulpdiensten arriveerden bleek er brand uitgebroken op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van de Boekareststraat en de Hofstraat. Het gebouw werd meteen geëvacueerd en uiteindelijk raakte niemand gewond. De materiële schade was evenwel groot.

De messenzwaaier aanvankelijk was spoorloos, maar kon op basis van de camerabeelden van het hotel snel worden geïdentificeerd. Hij voldeed immers aan de beschrijving die de eigenares van het vernielde appartement gegeven had van de man die er recent was komen wonen. Gregory V. (44) werd nog diezelfde nacht ingerekend op het Wapenplein, waar hij opnieuw met een mes stond te zwaaien aan de inkom van een hotel. “Hij verzette zich tegen zijn arrestatie”, verduidelijkte de procureur. “Hij had een aansteker op zak en er hing roet aan zijn rechterduim.”

Aan het appartement waar brand uitbrak, troffen de speurders een soort molotovcocktail aan. V. beweerde dat verschillende personen zijn woning waren binnengedrongen, waarna hij het gasfornuis had opengedraaid en met een mes en een molotovcocktail naar buiten was gerend. Die laatste had hij naar eigen zeggen nog aangestoken tijdens zijn vlucht. Maar uiteindelijk was het een waterkoker, die op het gasbekken stond, die in brand vloog.

De procureur vroeg drie jaar cel. Volgens haar staat het vast dat V. de brand met opzet stichtte. “Waarom maak je anders een molotovcocktail”, zei ze. Toch betwistte de verdediging het opzettelijk karakter van de feiten. “Mijn cliënt kampte met relationele problemen en had allerhande drugs binnen”, pleitte advocaat Mathieu Langerock. “Hij kwam in een dagenlange psychose terecht en wist niet meer wat hij deed.”

In het bloed van V. werd cocaïne, cannabis en medicatie aangetroffen. Hij richtte zich tot de burgerlijke partijen. “Ik ga er alles aan doen om de schade te vergoeden”, zei hij. “Sinds de feiten gebruik ik geen drugs meer. Ik ben nu clean en wil dit zo houden.” De Brugse strafrechtbank doet uitspraak op 24 maart. (AFr)