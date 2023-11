Furieuze jongedame krijgt werkstraf omdat ze knokpartij organiseerde met ander meisje

Een 26-jarige jongedame uit De Panne moet een werkstraf van 50 uren vervullen en 800 euro boete betalen een straatgevecht organiseerde op de Markt in De Panne. S.R. voelde zich naar eigen zeggen beledigd door een ander meisje en nodigde haar uit ‘om het uit te vechten’ op de markt, waarbij ze hevig tekeer ging.

De feiten gebeurden op 5 april van dit jaar. “Het slachtoffer deed enkele dagen na de feiten aangifte van het geweld”, sprak de procureur. “Ze was die dag met haar vriend te voet op weg naar huis en kruiste het pad van S.R. Die voelde zich blijkbaar iets te lang bekeken. Er vielen wat woorden maar elk ging zijn eigen gang. Beiden kennen elkaar blijkbaar want kort daarna escaleerde hun gesprek op Messenger en vroeg S.R. aan het slachtoffer om die avond om 22 uur af te spreken op de Markt in De Panne.”

“Meteen bij aankomst, vergezeld van twee mannen, ging ze al roepend en tierend het slachtoffer te lijf, greep haar vast bij de haren, sloeg haar en duwde haar tegen een metalen bloembak. Daar bleef ze slaan, schoppen en krabben. Het geweld hield pas op toen de vriend van het slachtoffer tussenbeide kwam. Het is al de tweede maal dat S.R. zich moet verantwoorden voor geweld. Ik raad haar dringend aan haar temperament onder controle te houden en zich eventueel te laten begeleiden voor een agressieprobleem, want dit zal verkeerd aflopen.” De vrouw kreeg een werkstraf van 50 uren en 800 euro boete. (JH)