Frituurmedewerker veroordeeld voor verkrachting jobstudente (15): “Contactverbod voor 10 jaar”

Een 34-jarige medewerker van een Roeselaarse frituur is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke celstraf van 3 jaar voor verkrachting van een 15-jarige jobstudente. Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij andere jonge meisjes in de frituur sprak de rechter hem vrij.

Op 7 april 2023 deed de moeder van het meisje aangifte bij de politie. Ook een tweede meisje dat in de frituur werkte diende klacht in. Beiden getuigden over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de dertiger uit Izegem, die de leiding over de frituur had als de zaakvoerder afwezig was. Van tikjes op de poep over seksueel getinte berichtjes tot ongepaste aanrakingen. Op 4 november 2022 zoende de Izegemnaar één van de jobstudentes, toen 15. Toen ze de vuilniszakken naar een koertje deed, achtervolgde hij haar, betastte haar, zoende haar en vingerde haar ook.

Het meisje liet het gebeuren, maar deed later na aandringen van een andere jobstudente toch aangifte wegens verkrachting. Wie nog geen 16 jaar is, kan immers geen toestemming tot seksuele handelingen geven. De klacht leidde tot het ontslag van de frituurmedewerker en ook dagvaarding voor de rechtbank. Voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen de meisjes werd hij vrijgesproken maar dus niet voor de verkrachting van het 15-jarige meisje. De rechter veroordeelde hem tot een volledig voorwaardelijke celstraf van 3 jaar. Hij moet zich 5 jaar lang wel aan enkele voorwaarden houden. Tien jaar lang mag hij geen contact meer met het slachtoffer hebben. (LSi)